Las promesas internacionales del baloncesto femenino se reúnen en Sanlúcar (Cádiz) del 19 al 21 de junio

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, en la presentación del Torneo Internacional Sanlúcar de Barrameda - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz va a volver a acoger una competición deportiva "de primer nivel" con el Torneo Internacional Sanlúcar de Barrameda, en el que se verán las caras las selecciones sub 20 de baloncesto femenino de España, Alemania, Bélgica y Hungría.

Esta competición ha sido organizada por la Federación Española de Baloncesto y cuenta con el apoyo institucional de la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de la localidad, como ha indicado la institución provincial en una nota.

El vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal, ha participado en la presentación del torneo que ha tenido lugar en el Palacio Provincial, donde ha recordado que se trabaja "intensamente" en el fomento del deporte base y en la atracción de eventos de primer nivel, como en este caso.

De ahí, ha explicado, el apoyo de la Diputación a la Federación Española de Baloncesto, con el que se trata de "reconocer el esfuerzo que se hace en la ciudad de Sanlúcar por el deporte y en particular por el baloncesto", con un club como el Adesa 80 que es "un referente a nivel andaluz".

Pepa Beato y Francisco Fernández han representado al club en esta presentación. También la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha mostrado su satisfacción por la disputa de este torneo en la localidad.

Álvarez ha asegurado que la ciudad "está preparada" para albergar este tipo de eventos y que para ello se han realizado recientemente reformas en su pabellón polideportivo. Además, se ha congratulado además de que se trate de una competición femenina y ha animado a la afición a disfrutar de los partidos que tendrán carácter gratuito.

El delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en la provincia de Cádiz, Adolfo Magrañal, ha hablado en nombre de la organización para trasladar el agradecimiento a la Diputación de Cádiz por "el apoyo permanente" al baloncesto en la provincia, y también a Sanlúcar y en particular a su equipo Adesa 80 por haber hecho suyo el proyecto del torneo y haberlo impulsado "desde el primer momento".

Magrañal ha destacado el nivel de las selecciones en liza, que estarán presentes en el próximo Campeonato de Europa de la categoría que se disputará en Lituania. De hecho, ha aventurado, "es probable" que estos equipos sean los que luchen por las medallas.

Los partidos se disputarán el viernes 19 de junio, el sábado 20 y el domingo 21 en horarios de cinco y siete de la tarde. Todos ellos, de libre acceso, en el Pabellón Municipal de Sanlúcar de Barrameda.