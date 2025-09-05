La provincia de Cádiz acogerá por primera vez el Campeonato y Copa de Andalucía de Petanca para Sordos

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, presenta el Campeonato y Copa de Andalucía de Petanca para Sordos - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato y Copa de Petanca de Andalucía para Sordos se celebrarán por primera vez en la provincia de Cádiz, gracias a la labor del Club Deportivo de Sordos de Jerez, el patrocinio de la Diputación de Cádiz y la colaboración de diversas entidades públicas y privadas.

El evento, presentado en el Palacio Provincial, se desarrollará el próximo 20 de septiembre en las instalaciones deportivas de Gualdacacín, Entidad Local Autónoma de Jerez de la Frontera, ha informado la Diputación de Cádiz en una nota.

La organización calcula que participarán unos 40 deportistas, pertenecientes a unos 15 o 20 equipos procedentes de diversos puntos de Andalucía. La mayoría de participantes tienen discapacidad auditiva, pero también compiten oyentes en un intento del Club Deportivo de Sordos de Jerez de fomentar la integración plena en la práctica deportiva.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, ha elogiado "el magnífico trabajo" que realizan desde el club y "esas ganas que tienen de hacer deporte y de sentirse cada vez más integrados en nuestra sociedad".

En su opinión, "toda la Diputación nos debemos sentir muy orgullosos de poder colaborar con este tipo de acciones", una colaboración que "continuará en el futuro", como ha asegurado.

Por parte del Club Deportivo de Sordos de Jerez, tanto el presidente, José Luis Muñoz, como Alejandro Fernández, miembro del club, han agradecido el apoyo de la Diputación para desarrollar esta competición y el resto de actividades que organizan en la entidad, considerando que si ella "sería imposible continuar con nuestra labor de unir el deporte con la integración social, y eso es algo muy importante para nosotros".

"Estamos esperando a que todos los participantes vengan y disfruten mucho. Da igual si pierden o ganan, lo importante es disfrutar, que sea un evento maravilloso y que se repita", han asegurado.

El acontecimiento deportivo tendrá lugar durante toda la jornada. Por la mañana se celebrará el Campeonato y por la tarde será la Copa. Cada equipo estará compuesto por dos personas.

La petanca para sordos se practica con las mismas reglas que en el caso de personas sin discapacidad auditiva, aunque se modifican las señales acústicas por señales visuales.