La provincia de Cádiz se muestra en la World Travel Market de Londres a través de 17 empresas y entidades

Información sobre Cádiz como destino turístico en el estand de Andalucía de la World Travel Market de Londres - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz llega esta semana a la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias vacacionales más importantes del mundo, para posicionarse como destino turístico de la mano del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz y un total de 17 empresas y oficinas de turismo de municipios de la provincia de Cádiz.

La delegación gaditana estará ubicada en el estand Andalucía S2-210 del recinto ferial ExCeL de Londres, donde se desarrolla este evento de promoción turística del 3 al 5 de noviembre, según ha apuntado la Diputación en una nota.

El Patronato Provincial de Turismo acude con una delegación técnica junto con las empresas radicadas en la provincia Go Windy, Wavyssa, Iberostar Hotel & Resorts, Windfuel Tarifa, Desarrollos de Restauración Temática Ossa, Hotel Las Cortes de Cádiz, Mirador de Las Cortes, Franquicias de la Bahía de Jerez, Comunicarsur Media y Crefondue.

Las Cámaras de Comercio de Cádiz y Jerez de la Frontera, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Horeca y los ayuntamientos de Conil de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa completan, con sus respectivas representaciones técnicas, la delegación gaditana de la WTM.

En la agenda del trabajo del Patronato figura una previsión de más de una decena de reuniones técnicas con distintos proveedores y agentes del sector que representan oportunidades para la promoción turística de la provincia, así como distintos actos institucionales a los que también acudirán representantes de las principales compañías del sector turístico.

Como se ha recordado, la World Travel Market es una de las tres principales ferias de turismo a nivel mundial. Según cifras ofrecidas por la organización, en 2025 acudieron más de 46.000 profesionales de turismo y se promocionaron en la feria más de 5.000 destinos en 4.000 expositores que incluyeron juntas de turismo, hoteleros, marcas de transporte y servicios tecnológicos.

Para la provincia de Cádiz supone "una oportunidad" de promocionarse como destino turístico, teniendo en cuenta que el visitante británico representa en la actualidad el segundo mercado internacional para la provincia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, cosechados por la Plataforma de Inteligencia Turística del Patronato, en 2025 pernoctaron en hoteles y apartamentos de la provincia de Cádiz más de 118.000 turistas británicos, que sumaron en total casi 390.000 pernoctaciones.

Estas cifras colocan al turismo británico como el tercero más importante para la provincia de Cádiz por detrás del turismo nacional y del alemán.

Una de las principales novedades con las que cuenta la provincia de Cádiz en relación al mercado británico es la conexión aérea directa entre varias ciudades del Reino Unido y la provincia a través del aeropuerto de Jerez desde el pasado año, con vuelos directos operados por Jet2 que la unen con las ciudades de Birmingham, Leeds, Manchester y Londres. Esto ha contribuido a mejorar el flujo de turismo británico a la provincia gaditana.

En esta línea, en el primer semestre de 2026 según datos de la PIT se ha registrado el máximo histórico tanto en turistas como en pernoctaciones de personas procedentes de Reino Unido.