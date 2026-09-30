Puerto Serrano (Cádiz) acoge talleres de empleo sobre peluquería y manipulación de alimentos a través de Eracis+

Participantes en uno de los talleres de Eracis+ en Puerto Serrano. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El programa Eracis+ que coordina la Diputación de Cádiz en Puerto Serrano ha desarrollado acciones en el mes de septiembre encaminadas a mejorar la empleabilidad de los vecinos de su zona de influencia a través de los talleres 'Técnicas y servicios de auxiliar de peluquería' y 'Manipulación de alimentos'.

Según ha explicado la Diputación en una nota, con estos talleres se trata de impulsar el empleo en la barriada del Guadalete, con la implementación del Plan Local de Intervención, en el que actúan de manera conjunta y coordinada la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Puerto Serrano y entidades del tercer sector como la Asociación para la Mediación Social EQUA.

Así, se ha realizado en Puerto Serrano el curso presencial de 'Manipulación de alimentos', dirigido a la población en general, al que han asistido 19 personas. Ha estado organizado por el proyecto 'Incluyéndo(te)nos', servicio puente entre lo educativo y lo laboral para personas con discapacidad, de la Asociación para la Mediación Social, EQUA, y Eracis+ ha apoyado esta actividad formativa, de la que se prevé una segunda edición, por su buena acogida.

Por su parte, la acción formativa de 'Técnicas y servicios de auxiliar de peluquería' está dirigida a participantes de Eracis+ y ofrece una duración de 120 horas, con el objetivo de preparar al alumnado para integrarse en el mundo laboral.

Con un modelo de aprendizaje en el entorno real de una peluquería de su municipio, las participantes adquieren competencias técnicas clave y experimentan la rutina diaria de una empresa. Esta formación pretende avanzar en la transformación del futuro profesional de la vecindad y con un enfoque integral, la actuación combina formación, orientación y prácticas en empresas de Puerto Serrano, y da a conocer a los pequeños negocios locales perfiles comprometidos, con el fin de que sea posible que cristalicen contrataciones.

La Eracis+, Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, busca mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades en las áreas desfavorecidas, a través de itinerarios de inserción personalizados, siguiendo las directrices de la estrategia regional. Gestionada y coordinada por la Diputación de Cádiz en Medina Sidonia y Puerto Serrano, está impulsada por la Junta de Andalucía y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, para la inserción sociolaboral en zonas de especial vulnerabilidad, ha recordado la Institución Provincial.