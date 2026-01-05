Reabierta casi toda la red de carreteras de Cádiz tras el temporal, salvo la CA-4107 parcialmente cortada por barro

Archivo - Carretera cortada al tráfico. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha informado que el tráfico se ha restablecido en casi toda la red de carreteras provincial, excepto en la CA-4107 (Torrecera-Paterna), que permanece parcialmente cortada debido a la acumulación de barro. Esto ocurre tras las intensas lluvias que obligaron a cerrar hasta once vías provinciales el domingo, a causa de la crecida de arroyos cercanos, acumulación de agua y barro, y la retirada de árboles y otros objetos.

Según ha comunicado la Institución Provincial en un comunicado, después de dos jornadas de trabajo, el personal del Servicio de Vías y Obras de la Diputación ha completado las tareas que han permitido reabrir al tráfico la práctica totalidad de las carreteras afectadas por el temporal.

A las 18,30 horas de este lunes se ha registrado la reapertura de casi toda la red provincial, salvo en la CA-4107, donde el barro aún impide la circulación total. Una vez que el material se seque, se procederá a su retirada utilizando la maquinaria adecuada.

No obstante, la Diputación recomienda extremar la precaución. Especialmente en la CA-8201 (Jimena-Puerto Galis) a la altura del kilómetro 9, y en la CA-3113 (Puerto Real-La Ina) en el kilómetro 6 ante la presencia de materiales (barros o algún elemento de contención deteriorado) que si bien no impiden la circulación, sí requieren su conveniente señalización para advertir a quienes conducen de la conveniencia de circular con cuidado.