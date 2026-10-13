Reabre al completo la carretera provincial entre Jimena y Puerto Galis (Cádiz) tras obras de mejora

Vista de la carretera provincial que une Jimena de la Frontera con Puerto Galis (denominada CA-8201), en la provincia de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha reabierto el tramo cortado al tráfico de la carretera provincial que une Jimena de la Frontera con Puerto Galis (denominada CA-8201), en el que se han realizado trabajos de mejora tras los daños generados durante las borrascas del pasado invierno, con un presupuesto para la ejecución de este proyecto de 173.352 euros.

Se trata de unas obras incluidas en el Plan de Inversiones en Carreteras Provinciales 2025-2027, promovido por el Área de Cooperación, del que es responsable el diputado Javier Bello, y que contempla más de una veintena de actuaciones en el conjunto de la provincia, como ha apuntado la Diputación en una nota.

La obra en la CA-8201 ha tenido como objetivo corregir la rasante en el punto kilométrico 0,800 y mejorar el drenaje de la calzada.

Las tareas, adjudicadas a la empresa Construcciones Maygar SL, han consistido en la excavación con secciones variables del cauce del arroyo García Bravo, así como el reemplazo de la obra de fábrica por un nuevo marco de hormigón armado prefabricado de cuatro metros de ancho por tres de alto. Además, se han realizado labores de mejora en la señalización vertical y horizontal.

Mientras se han producido las obras, ha permanecido cerrado el tráfico el tramo afectado por éstas, situado entre los puntos kilométricos 0 y 2, aunque han existido recorridos alternativos.

Como se ha recordado, estos trabajos se iniciaron en noviembre de 2025, pero tuvieron que interrumpirse en febrero de este año 2026, cuando la sucesión de temporales provocó importantes daños tanto en esta carretera, como en otras muchas de la red provincial.

Una vez reparadas estas incidencias por la vía de emergencia, las labores fueron reanudadas a finales de agosto.