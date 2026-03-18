Sara Baras es reconocida este jueves como Hija Predilecta de Cádiz en el acto por el Día de la Provincia

Archivo - La bailaora y coreógrafa Sara Baras. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La bailaora Sara Baras es reconocida este jueves por la Diputación de Cádiz como Hija Predilecta en el acto institucional en el que se entregan las distinciones del Día de la Provincia, que se conmemora el 19 de marzo, unos premios que incorporan "una mirada especial" a lo ocurrido en la reciente cadena de borrascas", reconociendo así a administraciones y personas que han sido "ejemplo de solidaridad, empatía y trabajo sobrehumano", en palabras de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez.

Los premios del 19 de marzo cumplen 30 años desde que la Diputación celebra esta efeméride, reconociendo en un acto solemne la trayectoria de hombres, mujeres y entidades que representan el potencial y la excelencia de la provincia gaditana.

Para Martínez, estos premios son el reflejo de una provincia "de gente con talento, solidaria y muy trabajadora, que aman Cádiz, construyen Cádiz y representan la esencia de la provincia de Cádiz".

De entre todas esas personas, en este 2026 se otorga un premio especial, con el nombramiento como Hija Predilecta de la provincia de Cádiz a la bailaora, coreógrafa y directora de su propia compañía de baile, Sara Baras, natural de San Fernando. La artista isleña es "una referencia" a nivel internacional y lleva el nombre de la provincia por todo el mundo.

El resto de galardonados con la Medalla de la Provincia son las Brigadas de Carreteras provinciales de la Diputación, por su papel fundamental en la vertebración de la provincia y "el esfuerzo titánico" durante las pasadas lluvias para que muchos pueblos no quedaran incomunicados durante las borrascas; los municipios de Ronda (Málaga) y Zahara de la Sierra, que "no dudaron en ayudar de manera desinteresada acogiendo a la mayor parte de la población desalojada de Grazalema por las lluvias", y a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, que desempeñan "una labor clave" ante situaciones de emergencia en Cádiz y que fue "fundamental" en la coordinación de la respuesta al pasado tren de borrascas.

También son reconocidos con la medalla de la provincia, la plataforma Cofrademanía, por sus más de 18 años contando la Semana Santa de Jerez "con rigor, profesionalidad y respeto a una de las tradiciones más arraigadas en la provincia"; Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz durante 12 años y una vida dedicada al desarrollo empresarial y socioeconómico de la provincia; la Federación Gaditana de personas con discapacidad física y/u orgánica, por su labor con las personas con discapacidad física y orgánica, y sus familias; y COAG, Asaja y UPA por su defensa de la agricultura y ganadería de la provincia.

Además, en el listado también están la Real y Benemérita Institución de los Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista, más conocida como Caballeros Hospitalarios, por su labor de acogida y atención a las personas sin hogar y personas vulnerables; el grupo hostelero El Faro, con más de 60 años de trayectoria para ser "un referente de calidad" en el sector de la gastronomía gaditana, con tres restaurantes y un catering; y Francisco Manuel Ojeda González, 'Paco Ojeda', un torero de Sanlúcar que revolucionó el mundo del toreo y fue ejemplo para generaciones de diestros posteriores.

La Orquesta Álvarez Beigbeder de Jerez es reconocida por su contribución a formar jóvenes músicos de manera estable y continuada; la Sociedad Cooperativa Andaluza Europeos de Alcalá del Valle por contribuir a que muchos temporeros dejaran de emigrar y trabajen ahora en su pueblo en el espárrago y el aceite; la Asociación La Luz del Pueblo de Alcalá por su proyecto pionero en la provincia que hará que Alcalá del Valle sea el primer municipio de gaditano con soberanía energética; y el Colegio Oficial de Médicos de de Cádiz por su 125 aniversario.