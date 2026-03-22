Moreno asegura que Andalucía está "más que preparada" para la Semana Santa 2026 a pesar de la desconexión ferroviaria

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atendiendo a los medios antes del Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026. - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado que Andalucía está "más que preparada" para acoger la Semana Santa en las ocho provincias a pesar de la falta de conexión ferroviaria de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Madrid.

Así lo ha puesto de manifiesto Moreno en declaraciones a Canal Sur antes de asistir al Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026, que pronuncia el periodista José Antonio Rodríguez Benítez. En este sentido, el presidente ha recalcado el gran impacto que podrá tener la problemática en el sector ferroviario durante la festividad, aunque ha asegurado que "está todo listo" para tener "una de las mejores Semanas Santas de todos los tiempos".

Al hilo, Juanma Moreno ha puesto en valor la importancia que tiene la Semana Santa en Andalucía, a la que ha descrito como "algo que va más allá de la fe que cada uno pueda profesar". "Es una tradición central, es economía, cultura, patrimonio, artesanía, arte, la Semana Santa es muchas más cosas", ha reseñado, añadiendo que cada municipio y localidad andaluza tiene su "idiosincrasia, su naturaleza, historia y su evolución". "Es maravilloso la diversidad que tiene nuestra Semana Santa y yo animo a todos los andaluces y a los españoles venir a conocerla", ha remarcado el presidente de la Junta.

Por otro lado, ha querido elogiar al pregonero de la Semana Santa de Sevilla destacando su capacidad de comunicación y sus raíces sevillanas y cofrades. "José Antonio es un joven inquieto, profundamente orgulloso de sus raíces, con una capacidad de comunicación muy por encima de la media, porque lo ha podido comprobar, y sobre todo con un sentimiento cofrade enorme", ha destacado el presidente, recalcando que Rodríguez "siente la Semana Santa" y que "disfruta de la belleza de las cofradías". "Es uno de los honores más importantes que podía tener en su vida", ha concluido Moreno.

Por su parte, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, también han querido elogiar a José Antonio Rodríguez y han reconocido la máxima expectación que tienen por este pregón 2026. "No solo conoce muy bien la Semana Santa y todas y cada una de las hermandades, sino es de las personas con mayor sensibilidad que yo he conocido nunca. Por tanto, yo creo que vamos a tener un magnífico pregón", ha subrayado del Pozo. En este mismo sentido, Paradela ha expresado que esta nueva edición del pregón va a ser "un derroche de sensibilidad y de creatividad y un homenaje precioso a una Semana Santa".