Los cántabros de 15 a 30 años tendrán un 70% de descuento en transporte público por carretera

Imagen de la presentación de los nuevos autobuses interurbanos de Alsa. - GOBIERNO DE CANTABRIA

PIÉLAGOS, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cántabros de 15 a 30 años tendrán un 70% de descuento en el transporte público por carretera, lo que supone una "mejora significativa" respecto a la reducción aplicada hasta el momento, que era de un 62,5% para jóvenes de entre 15 y 25 años.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, que ha ligado la puesta en marcha de esta medida a la próxima aprobación de los Presupuestos Generales de 2026.

Media lo ha comunicado durante su participación en la presentación de dos nuevos autobuses eléctricos de la empresa ALSA, que operan ya en el entorno de la Bahía de Santander y unen la capital cántabra con Astillero, Liencres, Parayas, Escobedo y La Verde.

Este anuncio busca fomentar un transporte público por carretera "eficiente", ha dicho el consejero, quien ha explicado que con estos nuevos vehículos son seis los autobuses cero emisiones con los que cuenta Cantabria, de un total de 16 que prestan servicio en estas conexiones, lo que supone un 38% de toda la flota del entorno de Santander.

Además, ha añadido que con estos seis vehículos cero emisiones se reducirá en 420 toneladas de CO2 al año, tras una inversión de 3,4 millones de euros en los vehículos y 400.000 euros en los correspondientes cargadores en sus instalaciones.

El titular de Fomento ha indicado que en las últimas semanas se han incorporado también tres autobuses articulados de 18 metros, los cuales incrementan la capacidad de viajeros respecto a los demás autobuses de 12 metros, especialmente necesarios en las horas punta.

Estas incorporaciones responden al crecimiento de la demanda "que se ha producido en estas concesiones durante el último año, habiéndose incrementado un 7,4% sobre los pasajeros del año 2024", ha apuntado.

A la presentación han asistido también el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés; el gerente de Alsa en Cantabria, Daniel Álvarez; el director general de Transportes, Pablo Herrán; así como miembros de la corporación municipal.

El alcalde ha agradecido al consejero la puesta en marcha de este servicio en su municipio "tras más de una década de abandono", y en una zona como Liencres, que es parque natural y con este tipo de vehículos sostenibles.

Además, ha incidido en que con este Ejecutivo "se ha avanzado en la movilidad, se ha avanzado en las soluciones y ahora se avanza en la mejora de vehículos".

Mientras, el gerente de Alsa en Cantabria también ha agradecido el esfuerzo del Gobierno regional, así como el apoyo de los ayuntamientos para impulsar este servicio, "por el esfuerzo que hacen para que el uso del transporte colectivo público todavía se siga utilizando más, y más en este contexto convulso que estamos viviendo", debido al alza de los precios de los carburantes.

INCREMENTO DE USUARIOS

Por otra parte, Media ha señalado que la continuidad de los descuentos y la puesta en servicio de la nueva tarjeta única del transporte de Cantabria están fomentando "un incremento de los usuarios del transporte público regional".

En concreto, en los dos primeros meses del año la red interurbana ha transportado 854.577 viajeros, siendo un 3,25% de incremento respecto al mismo periodo de 2025 y un 29% superior al año 2023.

La penetración de uso de la nueva tarjeta alcanza ya al 34% de los usuarios, habiéndose suministrado hasta la fecha más de 32.000 tarjetas, de ellas más de 8.600 personalizadas para jóvenes menores de 26 años.

La política tarifaria de descuentos continuará durante este 2026, incluyendo la gratuidad para menores de 15 años, un 70% a los jóvenes de entre 15 y 30 años y 40% para los restantes usuarios habituales.