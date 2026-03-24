Atacadas dos instalaciones energéticas en el centro y suroeste de Irán

Bandera de Irán en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos infraestructuras energéticas de Irán, ubicadas en Isfahán, en el centro del país, y Jorramshar, en el suroeste, han registrado daños este lunes en una nueva oleada de ataques enmarcada en la ofensiva perpetrada por Israel y Estados Unidos desde el pasado 28 de febrero.

Concretamente, se trata de un edificio administrativo y de una estación de gas, ubicados en la calle Kaveh de Isfahán, así como del gasoducto de la central eléctrica de Jorramshar, según ha recogido la agencia iraní de noticias Fars.

En el caso de las instalaciones en Isfahán, los daños también se han extendido a otras partes de las instalaciones de gas, así como a viviendas aledañas. No obstante, ha podido ser evitada una explosión de grandes dimensiones dado que antes del ataque la estación había sido retirada de órbita, de acuerdo con los requisitos de seguridad y en aplicación a las instrucciones de defensa pasiva.

Con relación a Jorramshar, su gobernador ha confirmado el impacto de un proyectil en el exterior del gasoducto, sin tener que lamentar víctimas en este accidente. Además, se ha mantenido "sin interrupciones" el suministro eléctirco.

Cabe recordar que el pasado 18 de marzo, las autoridades iraníes denunciaron ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento de gas de South Pars, a lo que Teherán respondió atacando instalaciones energéticas en Qatar. En cambio, horas después el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió que Israel no volvería a atacar ese campo, aunque también amenazó a Irán con destruirlo si Irán "vuelve a atacar a un país inocente".

Este mismo lunes, Trump ha confirmado haber ordenado "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días, después de dar el sábado un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a dichos bombardeos contra instalaciones energéticas.