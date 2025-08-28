Una veintena de municipios de Cádiz celebran en septiembre actividades culturales con el programa Planeamos

Archivo - La diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, en la presentación del programa Planeamos en mayo. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de municipios pequeños y entidades locales de la provincia de Cádiz van a celebrar el próximo mes de septiembre diversas actividades culturales recogidas dentro del programa Planeamos de la Diputación de Cádiz.

En una nota, la institución provincial ha señalado que las actividades han sido elegidas por los propios ayuntamientos dentro del Catálogo de la Fundación Provincial de Cultura.

De esta manera, se ha puesto a disposición de pequeños municipios y ELA gaditanos la amplia oferta de este catálogo, unas propuestas que se van a desarrollar durante el mes de septiembre como complemento a sus propuestas de cultura y ocio en la recta final del periodo vacacional.

En total, la Diputación, a través de su programa Planeamos, va a promover la celebración de hasta 48 acciones diferentes. Las mismas pertenecen a diversos ámbitos y están dirigidas a todo tipo de públicos.

La programación prevista se iniciará el 3 de septiembre en Alcalá del Valle con un espectáculo de artes escénicas, finalizando el día 30 en Zahara de la Sierra.