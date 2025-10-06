Vejer (Cádiz) celebra el 12 el Día Internacional del Lomo en Manteca consolidado ya como cita gastronómica de referencia

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Día Internacional del Lomo en Manteca, emblema en Vejer de la Frontera por su combinación de tradición, sabor y arraigo local, alcanza ya su octava edición como uno de los eventos gastronómicos más esperados y consolidados de la provincia de Cádiz. Además, este año la cita espera multiplicar su éxito, avalado por una confluencia de factores como su celebración el domingo 12 en pleno puente del Pilar y un pronóstico meteorológico favorable.

La presentación oficial de la cita ha tenido lugar en la Diputación de Cádiz, institución que patrocina el evento, con la presencia del viceresidente segundo, Javier Vidal, el alcalde de Vejer, Antonio González Mellado, la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Cádiz, Tania Barcelona, el organizador del programa, Benjamín Colsa, y Cristina Pinto, de la Venta Pinto, en representación de las carnicerías vejeriegas.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Javier Vidal ha subrayado que "además de sus virtudes geográficas y culturales, la provincia tiene exquisitos manjares, y esto es una muestra de ello", además de que, turísticamente, el evento "pone a Vejer en primer plano turístico durante este puente", contribuyendo a reforzar la oferta provincial de atractivos para atraer visitantes y crear riqueza.

"En ningún sitio se hace como en Vejer", ha asegurado el alcalde, Antonio González Mellado, para referirse a la singularidad del lomo en manteca y su profunda relación con el pueblo, hasta convertirlo en seña de identidad. Además, ha apelado a la necesidad de proyectar esa identidad como un patrimonio local y "en la necesidad de crear sinergias en torno a este producto".

Por su parte, la delegada territorial de la Junta de Andalucía, Tania Barcelona, ha destacado que el Día Internacional del Lomo en Manteca es una "cita imprescindible del calendario turístico que rinde homenaje a uno de nuestros productos más emblemáticos". Asimismo, ha ofrecido además algunos datos del impacto turístico que avalan el papel de la Junta de Andalucía como patrocinadora, con una estimación de alrededor de unas 11.000 personas que visitaron el evento, "demostrando la fuerza del turismo gastronómico como motor económico para Vejer y para la comarca".

El cartel de esta octava edición se basa en una obra del pintor gaditano Fernando Devesa, un bodegón con el lomo en manteca llevado al lienzo con minucioso cuidado del detalle, como el reconocible color vivo de la manteca, la textura suculenta del producto y su pan de telera. El autor ha logrado destacar visualmente la materia prima, armonizando tradición e inspiración artística.

Según Benjamín Colsa "todas las carnicerías y panaderías de Vejer participan en esta cita, haciendo posible que el público disfrute del producto", además de poder contemplar la belleza de los espacios y las calles del casco histórico". Colsa ha añadido su agradecimiento a los patrocinadores, al Ayuntamiento, a la Mancomunidad de la Janda, a la Junta de Andalucía y a la Diputación.

Desde la organización se ha impulsado un programa complementario a las tradicionales degustaciones y exposiciones para venta del producto. Así, el sábado 11 de octubre, fecha previa, se calientan motores a las 20,30 horas con un showcooking donde el lomo en manteca será protagonista.

Por su parte, el domingo 12 arrancará la actividad a las 8,00 horas con un desayuno típico que sirve de aperitivo antes de las degustaciones. Además, para esta edición se ha nombrado 'embajador del lomo en manteca' a Manuel Martínez, que compartirá honor con el chef con estrella Michelin León Griffioen, que fue nombrado como tal en la edición anterior que no se pudo celebrar. También colabora la Sociedad Filatélica Gaditana, que emitirá un sello conmemorativo dedicado al evento.

Como actividad complementaria, en días cercanos a la gran cita del domingo, la Venta Pinto celebrará en la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de la Diputación una clase magistral sobre el lomo en manteca y diversas formas de servir y preparar este producto. Con esta demostración práctica se persigue mantener viva esta tradición y la cultura del lomo en manteca entre el alumnado, los hosteleros del futuro.