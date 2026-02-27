Villaluenga (Cádiz) será el domingo escenario de una novillada en clase práctica para alumnos de escuelas taurinas

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, el alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, y el director de la Escuela Taurina de Ubrique, Eduardo Ordóñez, presentan novillada - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La bicentenaria Plaza de Toros de Villaluenga del Rosario será el domingo 1 de marzo escenario de una novillada en clase práctica para alumnos de escuelas taurinas, con entrada libre por invitación y con participación de seis novilleros.

El evento cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz, en cuya sede se ha presentado el cartel y los detalles de una novillada que llega "en un momento especial", tras las lluvias que han alterado la normalidad en este principio de año en toda la comarca de la sierra gaditana, como ha indicado la institución provincial en una nota.

"Celebrar un acto como éste es también un mensaje de esperanza y de resiliencia. La sierra se levanta, la sierra sigue adelante y necesita que la visitemos, que la recorramos, que consumamos en sus negocios, que apoyemos a su gente", ha afirmado el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, quien junto al alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, y el director de la Escuela Taurina de Ubrique, Eduardo Ordóñez, ha ofrecido detalles de la cita.

Se lidiarán seis reses de la Ganadería de Hato Blanco por parte de Javier Torres 'Bombita', Mario Torres y Juan Manuel Viruez, de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique; Manuel Real 'Realito', de la Escuela Taurina de Camas; Óscar Campos, de la Escuela Taurina José Cubero Yiyo de Madrid; y Celso Ortega, de La Gallosina, en El Puerto de Santa María.

"Esta novillada, con jóvenes alumnos de distintas escuelas, simboliza precisamente esa continuidad generacional que garantiza que nuestra cultura siga viva. Pero además del valor cultural, quiero destacar el valor económico y social que supone un evento como este para la Sierra", ha afirmado el vicepresidente primero, que ha subrayado que este tipo de actividades "dinamiza la hostelería, el comercio local y el turismo rural".

El alcalde ha invitado al público a asistir, recordando que, "aunque siempre es necesario informarse antes y conducir con prudencia", los accesos por carretera a Villaluenga están habilitados. Además, ha cifrado el impacto de la cita en torno a las 2.000 personas, que se desplazarán y consumirán en toda la comarca.

Alfonso Moscoso ha explicado que su "satisfacción" alcanza "una triple dimensión", en referencia a que permite la formación de jóvenes valores, la promoción de la tauromaquia como cultura y la rentabilidad económica. Además, ha añadido que "tras dos meses de tanta agua, es una oportunidad para disfrutar para las familias".

Eduardo Ordóñez ha comentado que esta novillada se ha organizado en torno al Día de Andalucía para que el pueblo "pueda disfrutar de la tauromaquia", y que el cartel incluye a dos triunfadores de las novilladas de ediciones anteriores, jóvenes promesas de escuelas taurinas de Ubrique, El Puerto, Camas y Madrid.

La organización corre a cargo de la Escuela Taurina de Ubrique con la colaboración del Ayuntamiento de Villaluenga y Canal Sur TV, que retransmite en directo la novillada en clase práctica.