Villaluenga estrena guardería y gimnasio gracias a una inversión de 439.000 euros de la Diputación de Cádiz

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez , y el alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, inauguran la guardería y el gimnasio municipal. - Nacho Frade - Europa Press

VILLALLUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, el alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, y el vicepresidente quinto y responsable del Área de Desarrollo Local y Asistencia a Municipios, Sebastián Hidalgo, han inaugurado una guardería y gimnasio en el municipio, ambos alojados en el nuevo Centro Sociocultural, que ha tenido una inversión de 439.000 euros.

Con los objetivos de evitar la despoblación y de reducir "la brecha pueblo-ciudad", la Diputación ha invertido 439.000 en total para dotar a Villaluenga de una guardería y un gimnasio municipales, ha explicado en una nota la Diputación, que ha explicado que en dicha financiación se incluyen tanto la construcción del edificio, como el equipamiento y material necesarios para la puesta en marcha de estas instalaciones.

La partida más cuantiosa, que ha permitido sufragar la obra civil del inmueble, se cifra en 315.000 euros y procede del programa Dipu-Invierte. Además, recursos de otros programas de la Institución provincial como el Cádiz Marcha, Pamied, el de Actividades Culturales y Deportivas, así como el Plan de Obras y Servicios, elevan esta cobertura de Diputación hasta los 439.000 euros.

La presidenta de la Diputación ha expuesto que los nuevos servicios que se han inaugurado eran muy demandados por los vecinos y vecinas de Villaluenga. En este sentido, Martínez del Junco ha destacado que la guardería contribuye a "fijar la población al territorio y evitar la despoblación rural", a la vez que ayuda a la conciliación de las familias.

Respecto al gimnasio, ha explicado que desde las administraciones se debe facilitar a la ciudadanía los medios "para una vida saludable". La presidenta de Diputación ha recordado otra de las iniciativas que se emprenden en Villaluenga, como es el caso de la residencia de personas mayores para cuya construcción la Institución provincial ya ha destinado dos millones de euros.

Por su parte, Alfonso Moscoso ha valorado la implicación de Diputación para crear estos nuevos servicios públicos. En la planta baja del nuevo edificio se aloja un centro juvenil, en la primera una guardería totalmente gratuita para menores de hasta tres años y en la planta superior un gimnasio. "Estas inversiones son las que quedan para el recuerdo y mejoran la calidad de vida", ha manifestado el alcalde de Villaluenga del Rosario.

Finalmente, Sebastián Hidalgo ha destacado que con estas intervenciones se confirma la tendencia de una gestión abocada a "la equidad entre todos los municipios". En el caso de los nuevos servicios estrenados en Villaluenga ha valorado que "el edificio pone a los vecinos de todas las edades en el centro de la inversión".