Las zambombas se desplegarán esta Navidad en 28 municipios de Cádiz de la mano de Diputación y peñas flamencas

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal (i), junto al presidente de la Federación de Peñas Flamencas de la provincia de Cádiz, Enrique Morales, en la presentación del programa de zambombas en la provincia de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz y la Federación Provincial de Peñas Flamencas vuelven a sumar esfuerzos para llevar el flamenco y la tradición navideña a toda la provincia con el programa 'Navidad Flamenca. Zambombas 2026', que contempla un total de 47 zambombas en 28 municipios gaditanos entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre.

En una nota, la institución provincial ha destacado que la iniciativa refuerza su colaboración con el tejido asociativo flamenco de la provincia y contribuye a "preservar y difundir una de las manifestaciones culturales más características" de la Navidad gaditana, como son las zambombas.

Estos festejos tradicionales se convierten así en protagonistas de una programación que recorre buena parte de la geografía provincial y reúne a peñas flamencas, asociaciones culturales, tertulias y colectivos vinculados al flamenco.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha puesto de relieve la colaboración permanente que mantiene la institución con las peñas de la provincia para "preservar nuestras tradiciones y seguir potenciando el flamenco como patrimonio cultural".

Por su parte, el presidente de la Federación de Peñas Flamencas de la provincia de Cádiz, Enrique Morales, ha explicado que las zambombas, con Jerez y Arcos de la Frontera como ciudades que les han otorgado sus elementos fundamentales, son "una de las pocas fiestas populares con un repertorio vivo y unos villancicos populares que sitúan al espectador en el contexto social y cultural de una práctica típica de la Navidad y que le hace partícipe del festejo".

Enrique Morales ha dicho también que este programa es "histórico", porque "nadie organiza una actividad con todas estas características, en tantos municipios y con tantos artistas y entidades implicadas, en este caso flamencas".

Desde la Federación se ha agradecido el apoyo de la Diputación y la implicación de las 52 entidades que forman parte del colectivo.

El programa arranca el 21 de noviembre en El Puerto de Santa María, con la zambomba 'Toma Castaña' de la Asociación Cultural Amigos del Chumi, y concluirá el 22 de diciembre en Los Barrios, con la zambomba Jesule del Puerto, organizada por la Peña Cultural Flamenca Fosforito.

La programación incluye propuestas en Cádiz, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, San Fernando, San Roque, Algeciras, Vejer de la Frontera, Rota, Barbate, Ubrique, Guadiaro, Sanlúcar de Barrameda, Medina Sidonia, Alcalá del Valle, Trebujena, Arcos de la Frontera, Espera, Olvera, Puerto Real, La Línea de la Concepción, Bornos, Algodonales, Prado del Rey, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Los Barrios y Guadalcacín, configurando un amplio mapa provincial de celebraciones navideñas vinculadas al flamenco.

Para Diputación, la 'Navidad Flamenca. Zambombas 2026' vuelve a poner de manifiesto la capacidad del flamenco para "generar espacios de encuentro y convivencia en torno a la cultura y las tradiciones de la provincia".

La colaboración entre la Diputación de Cádiz y la Federación Provincial de Peñas Flamencas permite extender esta programación por el territorio y respaldar la labor que durante todo el año desarrollan las peñas y colectivos flamencos como espacios de conservación, transmisión y promoción del patrimonio flamenco gaditano.

Con esta programación, la provincia se prepara para vivir una Navidad en la que el cante, el toque, los villancicos y la convivencia en torno a la zambomba volverán a ser protagonistas, reivindicando una tradición "profundamente vinculada a la identidad cultural de Cádiz".