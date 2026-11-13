EEUU suspende todos sus vuelos de salida por "motivos de seguridad"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Las autoridades de Estados Unidos han suspendido este viernes todas las salidas para todos los aeropuertos de su territorio, alegando "circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad", por lo que los vuelos de salida deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha indicado en una alerta que la orden se debe a "circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad". "Todo el tráfico de salida deberá permanecer en terreno hasta nuevo aviso", ha agregado sin dar más detalles.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha apuntado por su parte en un breve mensaje difundido en sus redes sociales a un "problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de ruta". Así, ha asegurado que brindará información "de inmediato" una vez los técnicos de la FAA se encuentran ya investigando "el problema".

Fruto de esta orden, se han retrasado o cancelado casi 7.000 vuelos, de acuerdo a la herramienta de seguimiento de vuelos FlightAware, si bien poco antes de que la FAA emitiera su alerta, los dos principales aeropuertos de Chicago, el Aeropuerto Internacional O'Hare y el Aeropuerto Internacional Midway, figuraban en una alerta de suspensión de despegues debido a una "avería en los equipos", recoge la cadena de televisión NBC.

Fuentes cercanas a la investigación, citadas por CNN, han descartado por el momento la posibilidad de que se haya producido un ciberataque.

Esta es la tercera vez que la FAA ordena la suspensión de todos los vuelos a nivel nacional: la primera fue el 11 de septiembre de 2001, tras los atentados perpetrados por Al Qaeda contra las Torres Gemelas del World Trade Centr de Nueva York y el Pentágono. La segunda tuvo lugar el 11 de enero de 2023, debido a un fallo en el sistema de alerta diseñado para informar a los pilotos sobre problemas de seguridad.