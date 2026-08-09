Adamuz (Córdoba) presenta el nuevo palio de su patrona, la Virgen del Sol, con el respaldo de la Diputación

Imagen del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la bendición del nuevo palio de Nuestra Señora María Santísima del Sol de Adamuz - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha colaborado en el nuevo palio para la Virgen del Sol, patrona de Adamuz (Córdoba) que se ha presentado en la Parroquia de San Andrés y que ha sido realizado por el taller de Antonio Villar.

El presidente de la corporación provincial, Salvador Fuentes, ha destacado que "hoy presentamos no únicamente una obra con gran valor artístico, sino un proyecto que nace del corazón de un pueblo, de su historia, de su fe y de su identidad".

"Porque la Virgen del Sol no es sólo la Patrona de Adamuz, es un símbolo que ha acompañado a generaciones de vecinos, formando parte de la memoria colectiva y de las tradiciones que han dado forma a este municipio", ha afirmado.

El presidente ha resaltado que desde la Diputación entendemos que conservar el patrimonio no consiste únicamente en proteger edificios o piezas artísticas, significa preservar aquello que une a las personas, aquello que fortalece el sentimiento de pertenencia y mantiene vivas las raíces de nuestros pueblos", ha resaltado

Fuentes ha destacado que "el nuevo palio contribuirá a engrandecer el patrimonio cultural y devocional". "Es una pieza realizada con respeto a la tradición, con calidad artística y con la vocación de perdurar en el tiempo, para que las generaciones futuras puedan seguir contemplando y viviendo unas celebraciones que forman parte del legado de este municipio", ha explicado.

Por otra parte, el presidente de la institución provincial ha querido destacar no sólo "la dimensión profundamente humana de este nuevo palio que nace como una ofrenda del pueblo a su patrona, un gesto colectivo de gratitud y cariño hacia quien, para tantos vecinos, representa esperanza, protección y consuelo". "Sino el carácter más profundo que adquiere al convertirse en un homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria".

Un acontecimiento, que ha recordado Fuentes, ha dejado una profunda huella en el municipio y que "puso de manifiesto la fortaleza, la solidaridad y la capacidad" de unión de este pueblo en los momentos más difíciles.

"Que este palio sea un símbolo de memoria, respeto y de reconocimiento hacia quienes sufrieron aquella tragedia y hacia sus familias, porque recordar es también una forma de honrar y porque los pueblos que conservan viva su memoria construyen un futuro más fuerte y más unido".

El presidente de la Diputación ha felicitado a la Hermandad de la Virgen del Sol y al taller de Antonio Villar, que ha ejecutado la obra, y ha señalado que "cuando el 15 de agosto veamos procesionar a la Virgen del Sol con este palio, no sólo estaremos contemplando una magnífica obra de arte, sino que estaremos viendo reflejada la historia de un pueblo, la fuerza de sus tradiciones, el recuerdo de quienes ya no están y la esperanza compartida de todo un pueblo".

Fuentes ha afirmado que "desde la Diputación creemos firmemente en iniciativas como esta, que protegen nuestro patrimonio cultural, impulsan nuestras tradiciones, fortalecen la identidad de nuestros municipios y contribuyen a dinamizar su vida social y cultural".

Finalmente, el presidente de la institución provincial ha insistido en el compromiso de la Diputación "con la conservación del patrimonio, con el desarrollo de nuestros municipios y con todas aquellas iniciativas que hacen más grande nuestra provincia".

Detalles iconográficos y simbología del nuevo palio Antonio Villar, reconocido bordador encargado del proyecto, ha ideado un diseño que combina tradición y creatividad para realzar la estética y el significado del palio.

Este conjunto está formado por las bambalinas y el techo, elaborados con diferentes técnicas que combinan bordados en aplicación con una técnica mixta sobre tisú de plata.

La obra refleja un estilo barroco cargado de motivos vegetales que resaltan la conexión simbólica con Adamuz y con la Virgen del Sol, reforzando la identidad local a través del arte religioso.

El diseño del palio incorpora elementos que resaltan la identidad tanto de la parroquia como del municipio. En las bambalinas aparece el escudo de Adamuz, mientras que en el interior se ubica el emblema de la parroquia de San Andrés.

En el frontal sobresale el escudo de la Hermandad de la Virgen del Sol, entidad promotora del proyecto, y en la parte externa trasera, se encuentra el símbolo de la Diputación de Córdoba, muestra del apoyo institucional recibido.

Estos detalles se unen en un conjunto que no sólo tiene una función ornamental sino que también refleja un profundo respeto y vinculación con la historia y las tradiciones del lugar, haciendo que el palio sea un reflejo tangible de la devoción local y un patrimonio visual destacado.