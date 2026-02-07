Ascienden a 13 las vías de la red provincial de carreteras en Córdoba por los efectos de la borrasca

Deslizamiento de un talud en una carretera provincial, en imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas registradas en las últimas horas con la llegada de la borrasca Marta, a las 18,00 horas de este sábado, son un total de 13 vías de la red de provincial de carreteras permanecen cortadas al tráfico, tres más que a primera hora de esta jornada.

Según detalla la institución provincial, en la zona de Pozoblanco, continúa cortada la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla; mientras que en la zona de Fuente Palmera se ha procedido al corte de la CO-3310, de A-445 a A-3051, del pk 8 al pk 11 por inundación del río Guadalquivir. Es la carretera de la margen izquierda entre Córdoba y Almodóvar.

La CO-3313, de A-431 a A-3051, sigue cortada entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

Ya en la zona de La Rambla, la CO-4205, de A-307 a Montemayor por su Estación, está cortada por el desbordamiento del arroyo del Término en el pk 5+375, mientras que la CO-4207, de Montilla a Montalbán, sigue cortada entre el pk 4+500 y el pk 6+000 por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado.

En lo referente a la zona de Córdoba, se ha prohibido la circulación en la CO-3105, de la N-IVa a ka CO-3200 por la barriada de Los Ángeles en Alcolea, con la carretera cortada en el pk 6+100 por socavón.

Permanece cortada la CO-3406, de N-432 a Obejo, por el deslizamiento del terraplén en el pk 11+530 con afección sobre la explanación de la vía. En la parte de Montoro, la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, ha cerrado a la circulación por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk 6+500.

Además, la CO-3108, de la A-306 a El Carpio por Maruanas, está cortada en su totalidad por inundación generalizada.

En la zona de Lucena, la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios, está cortada por el desbordamiento del río Cabra en el pk 1+500; mientras que en la parte de Rute está cerrada la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute), por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 3+600 y el 3+700, y la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznájar), por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 5+800 y pk 6+200.

Por último, en la zona de Priego de Córdoba, permanece cortada la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, por el deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 0+000, el pk 4+100 y el pk 4+750.

Desde la Diputación de Córdoba han indicado además que numerosas carreteras y caminos tienen balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres o caída de árboles y ramas.

Afectan al tráfico con carácter temporal y sobre ellas se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.