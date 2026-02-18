Una incidencia en Movistar deja sin conectividad a unas 100.000 pymes en España

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España)- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La avería de una plataforma de Movistar (Telefónica) ha dejado sin conectividad (voz y datos) a unas 100.000 pymes en España, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la avería.

Movistar España ha explicado en su cuenta de 'X' que los técnicos han detectado una incidencia, que afecta a los servicios de Movistar Empresas, y en la que se está trabajando ya para solucionarla.

"Existe una incidencia en el servicio de Movistar Empresas. Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible", subrayan desde Movistar España.

El problema comenzó sobre primera hora de la mañana, como refleja el portal de incidencias Downdetector, que muestra un pico de casi 3.000 incidencias a las nueve de la mañana. En cuanto a los territorios afectados, provincias como Albacete, Cuenca o Soria se habrían visto perjudicadas. De hecho, este problema ha dejado sin conexión a servicios locales como Radio Taxi Albacete.

No obstante, zonas de Euskadi, Andalucía o Madrid también estaban registrando incidencias.