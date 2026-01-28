Ascienden a 14 las vías cortadas en la red de carreteras de la Diputación de Córdoba por la borrasca

Inundación en la CO-7409 De Villaralto a Dos Torres. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que el número de vías de la red provincial de carreteras cortadas por las intensas lluvias provocadas por la borrasca 'Kristin', hasta las 14,00 horas de este miércoles, asciende hasta 14 tras haber sido restringido el tráfico en nuevas carreteras en distintos puntos de la provincia.

Según ha detallado la institución provincial, entre las nuevas carreteras afectadas está la CO-4311, de A-440 a A-8203 por El Villar, en Fuente Palmera, que ha sido cortada parcialmente en el pk 7+000 por la caída de un árbol, y la CO-5314, de A-3151 a A-3075 por la Presa Embalse de Hornachuelos, restringida en el pk 13+000 por desbordamiento de un arroyo innominado.

A estas vías se suman la CO-8220, de El Tejar (Benamejí) a CO-8219, cortada en el pk 1+100 por la caída de árbol que invade la calzada; la CO-6206, de N-432 en Baena a A-318 por Doña Mencía, cortada en varios puntos por caída de árboles, y, por último, la CO-5201, de A-3125 a Baena por Fuentidueña, cortada en el pk 13+000 por desbordamiento de arroyo Alférez.

Por su parte, siguen cortadas desde la mañana la CO-4207 entre Montilla y Montalbán, por el desbordamiento del río Salado en Malabrigo; la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres en el punto kilométrico (PK) 4, por inundación del vado transitable del río Guadarramilla, y la CO-3406, de Obejo a El Vacar, en el PK 1+530 por el deslizamientos.

El resto de carreteras cortadas son la CO-4205 en Montemayor, en el PK 5+300, por el desbordamiento del arroyo La Cardencha; la CO-3402, de Trassierra, por la caída de un pino; la CO-7207, en la aldea de El Tarajal (Priego de Córdoba), por desbordamiento del río Salado; la CO-3204, en el término de Córdoba, por el desbordamiento del arroyo Fontalvilla; la CO-8215, en el PK 13+500, en Iznájar, por la caída de un árbol, y la CO-7217, en el PK 1+350, de Campo de Aras en Lucena.

Por el contrario, la CO-3405, que estaba cortada en los PK 10+200 y 13+500, por el Puente de Los Arenales (Las Jaras) por la caída de árboles, ha recuperado la normalidad.

En este contexto, cabe recordar que el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha explicado en la mañana de este miércoles que el Comité de Emergencias de la institución provincial ha mantenido una reunión de trabajo para coordinar las actuaciones que se están impulsando desde la Diputación "con el fin de devolver la normalidad lo antes posible, tanto a la red de carreteras, con diez vías cortadas actualmente, como a la vida de nuestros municipios tras los daños que está provocando la borrasca 'Kristin'".

Además, ha manifestado que "estamos trabajando desde el primer momento para devolver la normalidad a nuestras carreteras" este mismo miércoles. Sin embargo, ha detallado que la reapertura de tres de ellas, la CO-4207 entre Montilla y Montalbán; la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, y la CO-3406, de Obejo a El Vacar, tardarán más en reabrirse.

El Servicio de Carreteras de la Diputación de Córdoba ha atendido también incidencias en otras vías por temas variados, como deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y obras de drenaje transversal por arrastres o caídas de ramas. En estos casos se está actuando con equipos propios y a través de las empresas que se encargan de los contratos de conservación y mantenimiento.

ACTUACIONES DE LOS BOMBEROS

En lo que respecta a la actuación de los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación, Fuentes ha señalado que "estamos teniendo problemas sobre todo en la zona Sur y la Campiña. Estamos interviniendo en cuestiones como retiradas placas y cornisas por riesgo de caídas, rescates de personas atrapadas en vehículos por el desbordamiento de arroyos, cortes de árboles y ramas, etcétera".

Fuentes se ha referido a algunas intervenciones concretas realizadas por los efectivos del Consorcio Provincial, entre ellas en Palma del Rí, donde "han actuado en el incendio de un transformador y en el rescate de una persona atrapada por una crecida en el entorno del Punto Limpio; en Almodóvar del Río han intervenido en una vivienda sobre la que había caído un árbol y en Montoro en tareas de achique de agua en el polígono industrial".

REDES DE COMUNICACIÓN Y CAUDALES

La Diputación de Córdoba mantiene activo su plan de emergencias para abordar las incidencias que se puedan seguir produciendo y ha intensificado la vigilancia de las carreteras y puntos críticos ante posibles desbordamientos de arroyos.

En este operativo también están implicadas las empresas provinciales Epremasa y Emproacsa, con equipos preparados ante posibles incidencias, y la empresa de informática, Eprinsa, ya que son varios los municipios que están registrando cortes de conexiones (internet, teléfono i suministro eléctrico). Es el caso de Fuente Palmera, Rute, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Cardeña, Montoro, Villa del Río, Villafranca, Montemayor y Cabra.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso naranja en la Campiña, entre las 6,00 y las 14,59 horas de este miércoles. También hay aviso naranja en la Subbética y la zona de Sierra-Pedroches tiene activo el aviso amarillo.

El presidente de la Diputación ha indicado que "preocupa especialmente la situación del Guadalquivir a su paso por Almodóvar, y del río Cabra por Aguilar de la Frontera. No obstante, ambos están estabilizados en nivel naranja. También se vigila el río Zújar en el término de El Viso pero al estar en zona agrícola no existe riesgo para la población".