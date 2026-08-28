Avanzan a buen ritmo las obras que realiza la Diputación de Córdoba en los Colegios Provinciales

Fuents (izda.) y Gómez de Hita, durante la visita a las obras en los Colegios Provinciales. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha realizado una visita a las obras de remodelación que está realizando la institución en dos edificios de los Colegios Provinciales, el Carmen y San Fernando, con el fin de comprobar in situ cómo "están avanzando a buen ritmo tras el trabajo encomiable que se ha realizado durante los meses de julio y agosto, cuando no se ha parado en estos edificios".

Gracias a esta actividad, según ha resaltado el máximo representante de la institución provincial, "las cubiertas se pueden dar ya por prácticamente realizadas, con todo lo que supone ahora la tarea de la impermeabilización, y también la consolidación estructural de los edificios. También se está realizando ya el tema de las ventanas y la idea es que con la tercera fase, que tiene que ver con las energías renovables, abarcaríamos una gran primera fase con la que habríamos abordado los grandes problemas de los dos edificios".

Fuentes ha recordado que "esta intervención era necesaria, ya que esto era un edificio diseñado como una residencia de niños y lo que estamos haciendo es transformarlo en un complejo de servicios de una administración como la Diputación. Esto ha requerido actuaciones muy necesarias en materia estructural, porque había vicios de la propia estructura que había que atender para reforzar la seguridad. Además, teníamos que implementar también una obra que era muy urgente, que eran las cubiertas".

El presidente de la institución provincial ha recordado que "este proyecto permitirá concentrar los servicios de la Diputación en los Colegios Provinciales y en el Palacio de la Merced para entrar a una era nueva, mucho más digitalizada, más preparada, con edificios modernos y con alta tecnología para corregir disfuncionalidades. Se trata de ser más útiles, más eficaces y eficientes a la hora de gestionar todos los servicios".

Finalmente, Salvador Fuentes ha valorado la importancia de la obra para todo el conjunto del Parque Figueroa. "Estamos en condiciones de decir que vamos a recuperar dos edificios que son emblemáticos y pagar una deuda que teníamos con el Parque Figueroa. A partir del año que viene, los cordobeses y cordobesas se van a sentir orgullosos de estos edificios que son de su propiedad y que fueron de una persona que para nosotros es un orgullo, Rafael de La Hoz".

Además, ha concluido reseñando que "estamos hablando de un proyecto emblemático para la arquitectura universal, pero dotado con los últimos elementos de prevención de riesgos, seguridad, climatización, energía renovable y, por supuesto, de confort para los trabajadores y trabajadoras".

Por su parte, el técnico director del proyecto, Joaquín Gómez de Hita, ha recordado que "la obra empezó en el mes de febrero y ahora mismo tenemos prácticamente terminada tanto la consolidación estructural de los dos edificios en los que intervenimos, el antiguo colegio del Carmen y el Fernando III, como toda la habilitación de las cubiertas".

"Acabamos de comenzar también con el segundo contrato de obra, que es la rehabilitación de las fachadas, con una fachada ventilada y con la sustitución de todas las carpinterías, que ha empezado incluso un poquito por delante del calendario previsto", ha manifestado.

En cuanto al tercer contrato, Gómez de Hita ha indicado que "es una instalación solar fotovoltaica en cada uno de estos dos edificios. Con esta actuaciones, unos edificios que ya tenían 50-60 años, que tenían problemas estructurales, problemas de impermeabilización y problemas de aislamiento, se van a quedar en unas condiciones ajustadas a los requerimientos de la normativa actual".

PRIMERA FASE DE INTERVENCIÓN

La primera fase del proyecto se dividía en tres contratos. Así, el primero comprendía la rehabilitación estructural y de la cubierta, incluyendo refuerzos en la fachada, y la mejora en la accesibilidad y seguridad antiincendios; el segundo afecta a la fachada ventilada para mejorar la envolvente térmica del edificio y el tercero, que implicará la instalación de las placas fotovoltaicas. En definitiva, una actuación integral que cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros.

Los edificios objeto de actuación están incluidos en el catálogo Decomomo de patrimonio arquitectónico y son obra de Rafael de la Hoz. Las dos torres de los Colegios Provinciales que están siendo reformadas gracias a la intervención de la Diputación de Córdoba, los edificios del Carmen y Fernando III, cuentan con una superficie de 18.000 metros cuadrados y en la actualidad albergan a 300 trabajadores de la institución.