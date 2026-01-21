Bomberos de la Diputación de Córdoba continúan con el rescate en la zona cero del accidente de Adamuz

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la reunión de coordinación celebrada en el Puesto de Mando Avanzado desplegado por la Junta de Andalucía. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

ADAMUZ (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El equipo de rescate formado por unos 15 efectivos de los parques de bomberos de la provincia, pertenecientes a la Diputación de Córdoba, y de la capital continúa este miércoles trabajando en la zona cero del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz. Además, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha participado en la reunión de coordinación celebrada en el Puesto de Mando Avanzado desplegado por la Junta de Andalucía en el Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde se han coordinado las tareas del dispositivo de emergencia para la jornada de este miércoles.

En el encuentro, presidido por el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, Fuentes ha informado de que "a las 08,30 horas los bomberos de la institución provincial han comenzado a trabajar de manera coordinada con los operativos que se están encargando del troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren Alvia, donde se encontraba la cafetería. Ya se ha troceado, asimismo, el vagón número uno y la primera mitad del número dos".

El presidente ha destacado "la absoluta coordinación en el trabajo de troceado y retirada de los vagones con los bomberos, así como el trabajo entregado de todos los profesionales implicados".

Por otra parte, se mantiene el dispositivo de atención psicológica del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), integrado por ocho psicólogos, que está atendiendo a los familiares de las víctimas en el Centro Cívico Poniente Sur de la capital cordobesa, donde se ha celebrado también en la mañana de este miércoles una reunión de coordinación en la que ha participado la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera.