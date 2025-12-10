Las calles de Alcaracejos (Córdoba) se convierten en un escaparate navideño de la mano de sus vecinos

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación, Auxiliadora Moreno, y el alcalde de Alcaracejos, José Luis Cabrera. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, colabora en la séptima edición de 'La calle más navideña', actividad que se celebrará en Alcaracejos del 20 de diciembre al 6 de enero de 2026 y que convierte las calles de la localidad en un escaparate navideño gracias al trabajo de sus vecinos, que adornan el pueblo con elementos decorativos hechos a partir de materiales reciclados.

En rueda de prensa, la responsable del área en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado que este municipio "se convierte en estas fechas en un gran escaparate navideño en el que la participación de la ciudadanía es clave. Las calles se engalanan con elementos decorativos que son elaborados por los vecinos con elementos antiguos, objetos naturales del campo, envases, cartones y otros materiales reciclados".

"El trabajo y la dedicación de los vecinos permite ofrecer una imagen atractiva y singular durante estos días, lo que a su vez favorece la promoción del turismo en el ámbito del municipio", ha recalcado la diputada, quien ha enfatizado que "con este proyecto se persigue contribuir a la mejora del bienestar y de las condiciones de vida de los diferentes colectivos vecinales, así como promover el intercambio de experiencias entre ellos".

La delegada ha destacado también el "protagonismo que adquieren las personas mayores en esta actividad, con el propósito de que desarrollen su creatividad, memoria y conocimientos, consiguiendo así su bienestar, acompañamiento y realización personal".

Por su parte, el alcalde de Alcaracejos, José Luis Cabrera, ha señalado que "estamos ante una exposición al aire libre de numerosos objetos realizados a mano por personas de todas las edades, que llevan reciclando enseres durante todo el año".

Cabrera ha valorado "el gran trabajo y la dedicación de los vecinos que lo que quieren es que su pueblo sea un referente navideño en estas fechas y conseguir atraer a un mayor número de visitantes cada año, que aprovechan para disfrutar de nuestra gastronomía y de los encantos de nuestro municipio".