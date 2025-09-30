Cerca de 200 mujeres de 48 asociaciones procedentes de 31 municipios se darán cita en Villa del Río (Córdoba)

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través su Delegación de Igualdad, lleva al municipio de Villa del Río la XXII edición de su Encuentro de Asociaciones de Mujeres, iniciativa que bajo el título 'Tiempo de Cuidarse' reunirá, el próximo sábado 4 de octubre, a cerca de 200 mujeres pertenecientes a 48 asociaciones de 31 municipios de la provincia y la capital.

Esta iniciativa, que se enmarca en el programa Mujer Rural 2025, pretende poner de manifiesto la importancia que tienen las redes realizadas por mujeres por el apoyo que se ofrecen entre ellas. A las mujeres participantes se han unido además representantes de distintos ayuntamientos, instituciones y CMIM de la provincia (Coordinadora Provincial del IAM, del Ayuntamiento Aguilar de la Frontera, del de Cañete de las Torres, del Centro Municipal de Información de la Mujer de Fuente Palmera y del Ayuntamiento de Villa del Río).

Este encuentro pretenden ser un espacio y un tiempo para el aprendizaje, la reflexión, el debate y el análisis de temas que afectan a las mujeres, todo ello sin olvidar la importancia de que contribuyen a fortalecer el movimiento asociativo y la capacidad de interlocución con la administración.

Por ello, con este XXII Encuentro de Asociaciones y Colectivos de Mujeres se busca seguir contribuyendo al empoderamiento, la mejora de la autoestima y el bienestar integral de las mujeres. El tema a tratar va a ser el cuidado de las mujeres sostenedoras de familias y comunidades que muchas veces dejan en segundo plano su bienestar. Se hará hincapié así en la necesidad de que las mujeres aprendan a priorizarse, descansar, sanar y fortalecer sus propios proyectos de vida.

Sobre dicho tema versarán las conferencias 'Sembrando bienestar: mi salud, mi cuerpo, mi Pueblo', a cargo de María José Chacón responsable de Proyecto Koan, y la charla 'Menopausia: cuando aún hay placer', Isis Costa, trabajadora social y gereontóloga.

El programa del encuentro comenzará con la recepción de las participantes para continuar, en el Teatro Olimpia de la localidad, con la inauguración por parte de la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, dando paso a las conferencias anunciadas.

Posteriormente, tendrá lugar la actuación de 'Shirley Valentine' de Marina Adelfa, donde a través de un diálogo intenso, divertido y lleno de emociones con su inseparable amiga, la pared, se abre al espectador mostrando su valentía como mujer y demostrando que nunca es tarde para cambiar y alcanzar la felicidad.