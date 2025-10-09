Diez años de cooperación técnica pública gracias al Programa de Desarrollo de Capacidades de Diputación

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los once técnicos que van a realizar sus prácticas en el marco del Programa de Desarrollo de Capacidades, que en su primera fase consiste en la realización de unas pasantías y que lleva desarrollando la Delegación de Cooperación al Desarrollo desde el año 2014, ya se han incorporado a distintos organismos provinciales y servicios de la Diputación de Córdoba.

Provenientes de Bolivia, Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Mozambique, son, en su mayoría, personal técnico de administraciones locales de América Latina y África, quienes durante tres semanas se incorporarán a distintas áreas y servicios de la institución provincia. Con esta edición, son ya 66 el número total de pasantes que han participado en este programa.

La responsable de Cooperación al Desarrollo, Auxiliadora Moreno, ha explicado que "las pasantías son estancias de formación práctica e intercambio de conocimientos y experiencias de personal técnico de países en desarrollo en las diferentes delegaciones de esta Diputación, así como de sus empresas y organismos autónomos y el objetivo de las mismas es fortalecer las capacidades de las instituciones de las que proceden en el ámbito de la prestación de servicios públicos".

Según ha expresado Moreno, "la mayoría de pasantes son técnicos en sus respectivos países en las disciplinas afines a los organismos en los que van a desarrollar la pasantía, y vienen de la mano de organizaciones de la provincia con las que la Diputación mantiene una línea de colaboración desde hace años, tales como la Fundación Social Universal de Montilla, la delegación en Puente Genil de Busf, la Fundación Madre Coraje, Aspa, Maizca y el Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz Campiña Este".

La delegada de Cooperación al Desarrollo de la Diputación ha puntualizado que "los once pasantes que inician ahora su estancia práctica se incorporan a Epremasa, Eprinsa, al Consocio de Prevención y Extinción de Incendios, Iprodeco, Centro Agropecuario, al Departamento de Administración Electrónica y a la Delegación de Patrimonio".

"Además de los objetivos previstos en el ámbito del intercambio de conocimientos y la formación técnica,este programa consigue movilizar e involucrar a diversos actores de la provincia de Córdoba poniendo en valor las capacidades y recursos de nuestro territorio", ha matizado Moreno.

La delegada ha recalcado que, "finalizadas las pasantías, se iniciará una segunda parte del programa con la puesta en marcha de asistencias técnicas en sus países de origen, buscando un efecto multiplicador del intercambio de experiencias llevado a cabo durante su estancia en la Diputación con el objetivo último de mejorar las capacidades de los gobiernos locales en la prestación de servicios públicos", ha concluido.