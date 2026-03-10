La Diputación acoge las jornadas 'Estos días azules', de Autismo Córdoba, y analiza desafíos de educación inclusiva

Autoridades en la inauguración de las jornadas 'Estos días azules: conversaciones útiles sobre Autismo'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido este martes las jornadas 'Estos días azules: conversaciones útiles sobre Autismo', un encuentro que analiza los desafíos que plantea la educación inclusiva, y que contará con la participación de representantes de Autismo España y profesionales del ámbito educativo, administración pública, universidad y formación profesional, así como familias y personas con autismo.

En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración de la cita, la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, ha destacado que "las puertas de la Diputación siempre están abiertas a esta asociación que lucha tanto por estas personas con autismo, que necesitan de nuestros recursos y apoyo para dar de sí lo máximo posible".

La diputada ha subrayado "la importancia de la colaboración entre las administraciones, que hemos de ir de la mano de la sociedad en su conjunto para poder avanzar en el cuidado e integración de estas personas".

Por su parte, la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, ha señalado que "la educación es una tarea de todos; tiene que ver con las empresas, que ofrecen prácticas a aquellos alumnos que cursan Formación Profesional y con las familias, que es la primera que tiene que inculcar a su hijo el respeto por las diferencias".

"Las personas con autismo tienen los mismos derechos que el resto y la etapa educativa es la más importante, es donde se definen un montón de cosas que van a pasar en el futuro de esa persona y va a depender de los apoyos y de las adaptaciones que hayamos sido capaces de prestarle a esa persona", ha añadido Suárez.

La presidenta ha recalcado que "la iniciativa busca compartir experiencias, contrastar miradas y avanzar hacia propuestas que contribuyan a mejorar la respuesta educativa. El autismo forma parte de la realidad cotidiana de nuestra ciudad, hay niños y niñas en nuestras aulas, jóvenes que quieren estudiar y trabajar y personas adultas que necesitan apoyos adecuados". "Las jornadas toman su nombre de uno de los últimos versos del poeta Antonio Machado, una expresión que evoca memoria, conciencia y esperanza", ha subrayado.

Entretanto, la delegada de Sanidad de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, ha puesto de manifiesto que el Gobierno andaluz lleva a cabo "jornadas de formación dirigidas a profesorado" con el objetivo de que "estén más capacitados a las necesidad educativas especiales" que tienen los niños con Trastorno del Espectro Autista.

Por último, la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha remarcado la educación es "un derecho que tienen todos los niños", motivo por el que las administraciones públicas deben velar para que "tengan sus adaptaciones", siendo especialmente importante que "se les eduque conforme a sus necesidades".

La jornada ha comenzado con la intervención de Ruth Vidriales, directora técnica de Confederación Autismo España, y María Muñoz, directora técnica de Autismo Córdoba. A continuación, se ha celebrado una mesa dedicada al ámbito universitario con la participación de Mariana Semberova, que ha compartido su experiencia en primera persona; Azahara Naranjo de Arcos, técnica de Atención a la Diversidad de la Universidad de Córdoba; y el profesor de Física de la UCO, Alberto Jiménez.

Durante el acto ha habido también una mesa sobre Formación Profesional, en la que han participado Florentino Santos, secretario general de Formación Profesional de la Junta de Andalucía; y Rosa Mata, gerente de la empresa MetalCórdoba.

La jornada continúa por la tarde y comprende tres mesas redondas dedicadas a las distintas etapas educativas, Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial.

Este encuentro forma parte de la campaña '#SomosAzul 2026', que culminará el próximo 11 de abril con la V Carrera Popular Nocturna, una cita ya consolidada en la ciudad de Córdoba.