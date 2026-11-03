Diputación, Ayuntamiento, Junta y empresarios abordan cómo minimizar el impacto del corte ferroviario

(Desde La Izda.) Adolfo Molina, Antonio Díaz, José María Bellido Y Salvador Fuentes En El Encuentro Con Empresarios Para Abordar El Impacto Del Corte Ferroviario. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, se han reunido este martes con empresarios para crear una mesa de trabajo con el objetivo de establecer líneas de actuación para minimizar el impacto del corte ferroviario de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente en Urda (Toledo).

En declaraciones a los periodistas antes del encuentro, en el que también han estado presentes las tenientes de alcalde de Economía y Hacienda y de Turismo en el Ayuntamiento, Blanca Torrent y Marian Aguilar; el delegado de Turismo de la Junta, Alejandro Hernández, y la responsable de Turismo en la Diputación, Narci Ruiz, Bellido ha señalado que la tiene el objetivo de responder "desde todas las instituciones a las consecuencias económicas y sociales" que va a sufrir Córdoba "derivada de la tragedia ferroviaria", que tiene "un lado humano terrible" pero también "consecuencias económicas, de empleo y sociales que, sin ser tan terribles como la pérdida de vida, sí son graves para la ciudad y la provincia".

En este contexto, el alcalde ha señalado que uno de los problemas "está en recuperar la confianza una vez que se reabra la línea", una reapertura para la que "ni siquiera tenemos fecha" pero "sí parece que ya tenemos certeza de que no va a ser completa, sino que va a ser con menos frecuencia y con menos conexiones de las que teníamos hasta ahora", lo que es "una mala noticia" para Córdoba.

Al respecto, Bellido ha añadido que "tenemos experiencia de lo que pasó en los meses de enero y febrero" con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), pues "todavía a día de hoy, incluso en algún mes, se han notado alguna bajada importante de turistas internacionales derivada de esa falta de confianza y todavía arrastramos de media un 4% de pérdida en el conjunto del cómputo anual del turismo en la ciudad".

Aquello fue en "meses donde tenemos menos visitantes y menos pernoctaciones", pero ahora "ocurre justo lo contrario", pues el corte sucede antes de "un puente de los más importantes del año, y en vísperas de diciembre y de Navidad, que son de las fechas más fuertes en el conjunto anual", por lo que ha vuelto a reclamar una conexión aérea entre Madrid y Córdoba, y ha asegurado que ya se le ha hecho "llegar a las aerolíneas el interés de que operaran en Córdoba".

El encuentro también sirve para trabajar con todos los sectores afectados en dos líneas: en la búsqueda de "medidas paliativas, es decir, cómo vamos a poder ayudar a sufragar parte de las pérdidas que va a haber inevitablemente en estas semanas o en estos meses; y, sobre todo, trabajar también de cara al futuro a recuperar pues ese interés en Córdoba como destino turístico, de congresos y como motor económico", ha apostillado.

"ACTUAR CON RAPIDEZ"

Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha lamentado que la provincia vuelva a enfrentarse a una situación de estas características tras el accidente de Adamuz, cuyas consecuencias ya habían afectado al sector turístico. "Esto no puede ocurrir dos veces en un año", ha manifestado el presidente, quien ha recordado que "lo grave son las víctimas y el drama que supone para esas víctimas", aunque ha insistido en la necesidad de "actuar con rapidez" para reducir las repercusiones económicas de esta nueva interrupción ferroviaria.

En este sentido, el máximo representante provincial ha advertido del deterioro de la imagen del servicio ferroviario y sus consecuencias para el turismo, ya que "la imagen reputacional de la provincia de Córdoba y de España con el AVE está por los suelos", algo "absolutamente inconcebible".

Fuentes ha señalado que la preocupación del sector va más allá de la próxima campaña de Navidad y alcanza también al turismo a medio plazo. Al respecto, ha explicado que ha mantenido una videoconferencia con el secretario general de Turismo de la Junta, Manuel Alejandro Lara, coincidiendo con la celebración en Londres de la World Travel Market, donde ya se está abordando el posible impacto de la interrupción de las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Andalucía sobre las reservas turísticas.

"Estamos teniendo ya las primeras noticias de Londres, que son bastante preocupantes", ha indicado el presidente, quien ha advertido de que existe inquietud por una posible caída de las reservas a corto y medio plazo en el conjunto de Andalucía. Asimismo, ha recordado que el turismo cordobés comenzaba a mostrar signos de recuperación en septiembre, por lo que esta nueva interrupción ferroviaria supone "otro mazazo" al sector.

Ante este escenario, el presidente provincial ha insistido en la propuesta de establecer "un puente aéreo Madrid-Córdoba", ante la necesidad de recuperar las comunicaciones y evitar mayores perjuicios para la actividad turística. Del mismo modo, ha defendido la conveniencia de estudiar el refuerzo de las conexiones por carretera con Sevilla y Málaga, aprovechando sus aeropuertos para facilitar la llegada de visitantes a Córdoba.

Asimismo, ha planteado la puesta en marcha de una campaña de promoción turística para incentivar las visitas a Córdoba y al conjunto de la provincia durante la próxima Navidad, con el objetivo de apoyar al sector y minimizar las consecuencias económicas de la interrupción ferroviaria. Igualmente, ha señalado que estas soluciones deben abordarse desde la coordinación entre las distintas administraciones y la colaboración público-privada, teniendo en cuenta las necesidades de un sector que genera empleo y riqueza en la provincia.

Por último, ha insistido en la necesidad de que esta mesa de trabajo permita concretar cuanto antes medidas "útiles, eficaces y eficientes" para reducir las consecuencias económicas de la situación. "Lo primero es escuchar al sector", ha subrayado Fuentes, quien ha defendido que las soluciones deben partir de las necesidades y propuestas de los propios empresarios turísticos.

"SITUACIÓN EXTRAORDINARIAMENTE COMPLICADA"

Entretanto, el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, ha puesto de manifiesto que la obligación de las instituciones es "ocuparnos de las consecuencias económicas y sociales de esta nueva interrupción ferroviaria, porque Córdoba vuelve a encontrarse ante una situación extraordinariamente complicada para su actividad económica".

"Después de lo que sufrimos en Adamuz y cuando todavía estábamos recuperándonos, nos enfrentamos nuevamente a esta pérdida de conexión ferroviaria con Madrid, y eso, como ya se ha dicho, pues afecta a los hoteles, a los restaurantes, a los comercios, a los congresos, a las empresas; y estamos hablando no solo de movilidad, que también, sino estamos hablando de empleo, de actividad económica y de oportunidades para nuestra provincia", ha remarcado Molina.

El responsable del Gobierno andaluz ha indicado que mientras se restablece el servicio ferroviario "Andalucía necesita alternativas reales" y ha hecho hincapié en la necesidad de "reforzar las conexiones aéreas, aumentar las frecuencias, buscar fórmulas que nos permitan mantener precios asequibles también para los viajeros".

"Compartimos totalmente la necesidad de estudiar esa conexión aérea con Madrid", ha puesto en valor Adolfo Molina, quien ha subrayado la importancia de trabajar con CECO y las organizaciones empresariales "para conocer el alcance real de las medidas que pueden resultar necesarias para el tejido productivo" de la provincia.

Por último, el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha explicado que en la reunión de este martes han participado todos los sectores afectados por las consecuencias del accidente y el corte ferroviario, entre ellos el turístico, el congresual, el del comercio, el hotelero, el del taxi o los autobuses turísticos, entre otros.