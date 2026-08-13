La Diputación busca convertir a Córdoba en la capital cinegética de España con Intercaza 2026

Félix Romero, durante la presentación de Intercaza 2026. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha informado este jueves de algunas de las novedades con las que abrirá Intercaza 2026, iniciativa que celebrará su 27ª edición los días 18, 19 y 20 del septiembre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba.

Romero ha hecho hincapié en que "el objetivo de esta Feria Internacional de la Caza, Pesca, Medio Ambiente y Turismo de Naturaleza es convertir a Córdoba y su provincia en la capital cinegética de España. Volvemos así a situar esta cita en el mes de septiembre y lo hacemos con la mirada puesta en superar las más de 25.000 visitas de 2025".

En cuanto a los sectores participantes en esta feria, ha continuado, "contaremos con cinegética y caza, tanto mayor como menor. Este año hemos hecho, además, ese guiño a la caza menor, que es muy frecuente y muy común en la provincia de Córdoba. Un guiño que también se hace a las sociedades de cazadores de los pueblos, con esa perdiz en la imagen del cartel, fotografía de Alfonso Roldán".

Igualmente, según ha precisado, "tendremos organizadores de cacerías, de safaris o de pesca deportiva", además de "armería y equipamiento, cuchillería, óptica, taxidermia y calzado técnico", y también "hablaremos de rehalas, guarnicionería, cetrería y granjas cinegéticas, muy importante en la provincia", ha apostillado Romero.

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco) ha remarcado que "hablar de Intercaza es también hacerlo de productos alimentarios, gastronomía, turismo y el ocio activo, pilares fundamentales de este encuentro".

En relación con las actividades previas, Romero ha hecho referencia a que "hemos comenzado el mes de agosto con diferentes propuestas que nos sirven de antesala a la feria, pero con las que pretendemos también para poner en valor los recursos naturales y paisajísticos que tenemos". Así, "el 6 de septiembre tendrá lugar un ascenso a la Tiñosa, mientras que el 12 celebraremos el Día del Cazador en Fernán Núñez, que es un clásico, o el 13 de septiembre el tradicional paseo de rehalas".

En cuanto al programa de actividades de la 27ª edición de Intercaza, el diputado provincial ha adelantado que "contaremos con propuestas para los más pequeños, así como 'showcooking' o actividades y charlas didácticas con miembros del Seprona. A todo ello se sumará el concurso morfológico de galgos, organizado por el Club Nacional del Galgo; nuestra exposición de cetrería y un taller de taxidermia".

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba ha insistido en la importancia de Intercaza para una provincia en la que "el sector cinegético crea empleo y donde hay un volumen económico importante de negocio". Romero ha recordado que en la provincia el 90 % del territorio está acotado y hay más de 18.400 licencias activas. Para que nos hagamos una idea, tenemos 1.443 cotos, más de 18.500 licencias, entre caza y rehala, y una cantidad importante de capturas de caza mayor y menor".