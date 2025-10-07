Diputación y Consejo Oleícola Internacional traen a Córdoba la 122ª Reunión de los Miembros del COI

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), y el director ejecutivo del COI, Jaime Lillo (segundo por la izda.), en el acto de firma. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acogerá el 19 de noviembre la 122ª Reunión de los Miembros del Consejo Oleícola Internacional (COI), así como la celebración del Día Mundial del Olivo en un evento que reunirá a más de 250 personas, todo ello en virtud del acuerdo de colaboración firmado entre la Diputación de Córdoba y el Consejo Oleícola Internacional.

Así lo ha señalado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, ha firmado el convenio de colaboración con el director ejecutivo del COI, Jaime Lillo.

Según ha expresado Fuentes, "acogeremos en el Palacio de la Merced una cita que no será un mero acto protocolario, sino que nos permitirá mostrar a nivel internacional el peso cualitativo del sector olivarero cordobés, y todo lo que esta provincia representa como tierra de tradición y futuro del aceite de oliva virgen extra (AOVE)".

"Esta Diputación, a través de Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) viene trabajando de manera continuada para reforzar el liderazgo del sector oleícola. Y lo hace apoyando la modernización de cooperativas y productores, impulsando la investigación junto a la Universidad de Córdoba y promoviendo el oleoturismo como herramienta para diversificar la economía rural", ha añadido Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que "este convenio con el COI se enmarca en esa misma línea, la de proyectar al exterior la excelencia cordobesa y consolidar nuestro papel como referente en la conversación mundial sobre el aceite de oliva, la sostenibilidad y la innovación".

Además, Fuentes ha remarcado que "somos conscientes de los retos que afronta el sector, centrados en la volatilidad de los precios, la burocracia, o el relevo generacional. La Diputación junto a cooperativas productores compartimos el objetivo de mejorar la transparencia en la cadena de valor, simplificar trámites y crear las condiciones necesarias para que los jóvenes vean en la agricultura un proyecto de vida digno y sostenible, y sobre ello seguiremos trabajado".

"Contar en Córdoba con representantes de 47 países que representan al mundo del olivar en estos tiempos de incertidumbre es todo un logro, más aún para nuestra provincia para la que el olivar es un sector esencial para muchas de nuestras familias", ha abundado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha concluido haciendo referencia a la 'Declaración de Córdoba', "un documento que contendrá el posicionamiento estratégico del sector a nivel mundial, estableciendo puntos vinculados al medio ambiente, la sostenibilidad y el empleo. En definitiva, parámetros de futuro".

"DESARROLLO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE DE LA OLIVICULTURA"

Por su parte, el director ejecutivo del COI, Jaime Lillo, ha agradecido a la institución provincial su compromiso con la organización de estos eventos de un organismo que busca "favorecer el desarrollo responsable y sostenible de la olivicultura, sirviendo como foro mundial para el diálogo sobre políticas y retos del sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa".

Lillo ha afirmado que "participarán representantes de 47 países que representan el 95 por ciento de la producción mundial para abordar los principales desafíos a los que se enfrenta el sector oleícola, desde su cultivo a sus principales productos como el AOVE o la aceituna de mesa".

"De este encuentro saldrá, además, la 'Declaración de Córdoba', un documento que transmitirá la importancia de este sector como estratégico para la alimentación mundial, el cuidado de las personas y del planeta, junto a la sostenibilidad y la economía de las regiones", ha concluido Lillo.

En cuanto al contexto internacional y los desafíos que se abordarán en este encuentro, Lillo ha señalado que "hay una primera necesidad que es continuar la senda de crecimiento de las producciones y el consumo a nivel mundial", algo que hay que conseguir en "un contexto bien complejo" por el "precio que nos impone el cambio climático".

Por último, el responsable del COI ha señalado que "estamos observando las primeras estimaciones de aforo, de cosechas", con España como el principal productor, y se va viendo que "volvemos a la normalidad" y "son buenas noticias", porque antes se observaba "una gran diferencia entre los niveles de producción y de campaña".

EL SECTOR OLIVARERO EN LA PROVINCIA

El sector agroalimentario es el motor económico de la provincia. En 2024, la producción agraria cordobesa superó los 2.500 millones de euros, y el olivar fue el corazón de esa riqueza, con 381.000 hectáreas y más de 37.000 olivareros que generan más de cinco millones de jornales cada año. La agroindustria cordobesa lidera las exportaciones provinciales, con 1.496 millones de euros en ventas al exterior, casi el 45% de todo lo que Córdoba vende al mundo.

Solo el AOVE aportó 895 millones de euros en exportaciones en 2024, situando a nuestra provincia a la cabeza mundial en calidad y competitividad. Córdoba no solo produce más aceite, sino mejor aceite, liderando la producción ecológica en Andalucía con más de 15.700 toneladas, más de la mitad del total andaluz, y se estima que en la campaña 2025/2026 se alcanzarán las 269.100 toneladas, cerca del 25% de toda la producción andaluza.

Estas cifras reflejan la madurez de un sector que ha sabido unir tradición y modernidad, calidad y sostenibilidad, tierra y tecnología. Córdoba es hoy un referente de cómo el olivar puede ser motor económico y al mismo tiempo ejemplo de respeto ambiental.