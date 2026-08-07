La Diputación de Córdoba abre una nueva convocatoria de ayudas para conservación del patrimonio con 700.000 euros

Gabriel Duque, durante la presentación de las ayudas de la Diputación de Córdoba para conservación del patrimonio. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha dado a conocer este viernes una nueva convocatoria de subvenciones para la Conservación, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico-Artístico de la provincia, "una línea de ayudas dotada con 700.000 euros que persigue la protección y puesta en valor de estos espacios".

A este respecto y en rueda de prensa, Duque ha restaltado que la provincia "posee un patrimonio histórico y artístico extraordinario, espacios que forman parte de nuestra identidad colectiva y que necesitan de la colaboración de las administraciones para que puedan ser conocidos y disfrutados por generaciones futuras".

Ello, según ha argumentado, justifica "la puesta en marcha de esta convocatoria", porque desde la institución provincial quieren "seguir apoyando a los ayuntamientos y a las entidades privadas titulares de bienes patrimoniales a afrontar actuaciones que, en muchos casos, resultan imprescindibles para garantizar la conservación de edificios y monumentos de gran valor".

"Estas ayudas --ha proseguido-- se distribuyen en dos líneas de actuación, siendo la primera la dirigida a la conservación, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles de interés histórico-artístico, mientras que la segunda se centra específicamente en la conservación y rehabilitación de castillos de la provincia".

El responsable de Cultura de la Diputación ha detallado que podrán acogerse a estas ayudas los ayuntamientos y entidades locales autónomas (ELA) de menos de 50.000 habitantes de la provincia, así como las personas jurídicas privadas titulares de bienes patrimoniales situados también en municipios de ese ámbito poblacional.

Duque ha aclarado que, "en el caso de los inmuebles privados, se mantiene como requisito que estén abiertos al público con un régimen mínimo de visitas, reforzando así la función social del patrimonio y garantizando que la inversión pública redunde en beneficio del conjunto de la ciudadanía"

"Esta convocatoria --ha añadido-- permitirá así la financiación de proyectos destinados a la conservación, restauración y rehabilitación de inmuebles y castillos, incluyendo, tanto la redacción de los proyectos técnicos, como la ejecución de las obras necesarias para garantizar su adecuada conservación".

El delegado de Cultura ha recordado que "en ningún caso las ayudas podrán superar el 75% del coste del proyecto, ni los 50.000 euros por actuación. Unas cuantías que, según entienden en la Diputación, "permiten impulsar intervenciones que, en muchas ocasiones, serían difíciles de acometer únicamente con recursos propios".

Duque ha señalado, además, que las solicitudes serán valoradas en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a criterios objetivos, como el grado de protección patrimonial del inmueble, el riesgo que presenta para su conservación, la adecuación técnica de la intervención propuesta y la capacidad del proyecto para garantizar la protección futura del bien. De este modo, "se dará prioridad a aquellas actuaciones de mayor interés patrimonial y necesidad de intervención".

Esta convocatoria, según ha concluido Duque, "responde al convencimiento de esta Diputación de que conservar nuestro patrimonio no significa únicamente restaurar edificios o monumentos, significa preservar nuestra memoria colectiva, mantener viva la identidad de nuestros pueblos y legar a las generaciones futuras un patrimonio que forma parte de nuestra historia y de nuestra forma de entender el territorio".

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 2 de septiembre, y toda la tramitación deberá realizarse a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Córdoba. Las bases pueden consultarse el Boletín Oficial de la Provincial (BOP) del pasado 5 agosto (https://bop.dipucordoba.es/visor-pdf/05-08-2026/BOP-A-2026-2...).