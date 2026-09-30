La Diputación de Córdoba acoge una muestra sobre los principales momentos de la adhesión de España a la Unión Europea

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil (izda.), visita la exposición itinerante 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patio Blanco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la exposición itinerante 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación'. Una iniciativa que recorre el territorio andaluz a través de los puntos de información europea que integran la Red de Información Europea de Andalucía.

En concreto, se trata de una muestra que pone en valor el "impacto del proceso de integración europea en el desarrollo social, político y económico de Andalucía, en el 40 aniversario de la adhesión a la Unión Europea", según ha destacado la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil.

"En este sentido, la exposición hace un recorrido visual y documental que contextualiza los principales momentos de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea y su posterior participación activa en el proyecto europeo. En ella se presta especial atención a las oportunidades, avances y desafíos que este proceso ha supuesto para Andalucía, destacando el papel de la Unión Europea como motor de transformación territorial, cohesión social y modernización económica", ha añadido Alguacil.

Igualmente, la responsable del área ha expresado que "esta exposición hace un repaso histórico sobre los principales hitos de la firma y entrada en vigor del Tratado de Adhesión, se analiza el papel de España en los cuarenta años de construcción europea, la evolución de los grandes tratados y su participación en las instituciones de la Unión Europea".

"Asimismo, pone el acento en la relevancia de los fondos europeos y de la cooperación territorial europea en Andalucía, destacando la implicación de nuestra región en proyectos que han contribuido a su desarrollo, con ejemplos concretos en cada una de las ocho provincias", ha recalado la delegada.

"El recorrido se completa con un espacio dedicado al papel del Comité Europeo de las Regiones y al creciente peso institucional de Andalucía en el ámbito europeo. También se pone en valor la labor de la Red de Información Europea de Andalucía como puente entre la Unión Europea y la ciudadanía andaluza", ha concluido.

En este sentido, el objetivo de esta exposición es mostrar y acercar a la ciudadanía este hito histórico reafirmando el compromiso de la Red de Información Europea de Andalucía con la divulgación y la reflexión sobre el papel de Andalucía en Europa, ofreciendo a la ciudadanía un espacio de conocimiento y análisis sobre los cuarenta años de integración, crecimiento y transformación compartida.

Por su parte, José Agustín González, director general de Andalucía Global, entidad de la Junta de Andalucía encargada de coordinar las políticas dirigidas a los andaluces que residen fuera de la comunidad autónoma, ha resaltado que "Andalucía se ha transformado gracias a Europa. Hay una frase de uno de los fundadores de la Unión Europea, Robert Schuman, que decía que Europa no se hará una vez, sino que se hará siempre a lo largo del tiempo con un plan y por eso tenemos que seguir trabajando para lograr ser más fuertes todavía en Europa".

"Andalucía tiene un papel muy importante como protagonista, como región, como comunidad autónoma. Europa se construye también desde Andalucía, se construye desde Córdoba y se construye desde cada uno de los más de 800 municipios que hay en Andalucía. Por eso, cuando estéis mirando cada uno de estos paneles, simplemente quedaros con una pregunta y es cómo sería nuestra Andalucía si hace 40 años no hubiésemos entrado en la Comunidad Europea; pero yo quiero que vayáis más allá y os hagáis otra pregunta, y esa pregunta es cómo queréis que sea vuestra Andalucía dentro de 40 años", ha concluido González.