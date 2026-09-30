La Diputación de Córdoba agrega al Consorcio de Bomberos el primero de los vehículos para actuar en cascos históricos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la presentación del nuevo vehículo para el Consorcio de Bomberos. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el presidente del Consorcio de Bomberos, Antonio Martín, ha presentado este miércoles el primero de una serie de cuatro camiones, "que van a venir a los parques de Baena, Priego de Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo y Montoro" para actuar en zonas estrechas y cascos históricos.

De este modo lo ha explicado Fuentes, quien ha incidido en que "se trata de cuatro vehículos que trabajarán en cuatro zonas con contextos urbanísticos muy especiales, con calles estrechas y cascos históricos muy singulares".

Este miércoles se ha presentado el primero, "dotado con un presupuesto de 230.000 euros", y la Diputación seguirá trabajando "para que los otros tres puedan estar operativos a la mayor brevedad posible, cumpliendo de este modo con uno de los principales hitos que para mejorar la efectividad de los parques de bomberos", ha matizado Fuentes.

Según el máximo responsable de la institución provincial, se están "cumpliendo el calendario de inversiones planteado para el Consorcio, lo hacemos con la adquisición de este vehículo pero también con el relevo de instalaciones, incorporando energías renovables y con generadores que están comenzando a funcionar y que nos permiten tener capacidad energética propia".

Fuentes ha hecho hincapié en que se está "devolviendo a los parques provinciales la infraestructura que necesitan para que tengan condiciones óptimas de funcionamiento. Para ello, se está incorporando maquinaria de última generación como las pinzas excarceladoras que ya podemos anunciar que llegarán pronto".

En cuanto a las características del vehículo presentado, ha remarcado que "se trata de una autobomba urbana ligera (BUL) de reducidas dimensiones. Este nuevo operativo destaca por su reducido tamaño, que lo que lo hace especialmente adecuado para intervenciones en los cascos históricos, cuyos viales presentan dificultades de movimiento para camiones normales, que no entran en muchas ocasiones en este tipo de calles. Se trata de un vehículo con unas dimensiones más cercanas a un turismo que a un vehículo pesado".

Este BUL tiene una capacidad de reserva hídrica es de 1.000 litros de agua, más que suficiente para un primer sostén del incendio. Por tanto, ha continuado Fuentes, "cuenta con el tamaño y capacidad de extinción necesarios para este tipo de incendios urbanos, en los cuales lo importante es poder acceder por esas calles estrechas y llegar hasta el inmueble, para proceder a un ataque rápido y frenar la propagación del incendio".

El nuevo vehículo cuenta también con una dotación de materiales especialmente orientados a este tipo de intervenciones, como son equipos autónomos de respiración, cámara térmica por infrarrojos para detección de focos y puntos calientes, detector de gases tóxicos e inflamables, así como déficit de oxígeno, herramienta de apertura de puertas y rejas y electroventilador para evacuación de humos.