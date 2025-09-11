La Diputación de Córdoba apoya el XXXVI Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas 'Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo

Presentación del XXXVI Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas 'Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo'. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha presentado este jueves el XXXVI Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas 'Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo', "iniciativa que abrirá el plazo de inscripción para los participantes el 24 de septiembre y hasta el 22 de octubre de 2025".

Así lo ha explicado en rueda de prensa Duque, quien ha continuado señalando que "se establece un límite de 25 participantes en la modalidad de cante y diez participantes en la modalidad de baile, que serán seleccionados de acuerdo a los criterios de la organización".

"La inscripción a esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Peña Flamenca y Literaria Peñarriblense, y el patrocinio de esta institución provincial, es libre, gratuita y abierta a todo aficionado y profesional del arte flamenco", ha matizado Duque.

En cuanto al concurso, el responsable de Cultura de la Diputación ha afirmado que "se celebrará en Peñarroya-Pueblonuevo entre el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, con motivo de la Festividad de Santa Bárbara". "Así la fase selectiva tendrá lugar los días 1, 8 15, 22 y 29 de noviembre, mientras que la final será el día 6 de diciembre", ha detallado.

En relación a la modalidad de cante, las bases establecen que todos los concursantes deberán interpretar obligatoriamente, una Taranta o una Minera, valorándose la originalidad de la letra. Además, deberán interpretar dos cantes más, a elegir entre los dos grupos especificados en las bases. En el baile, cada participante deberá ejecutar dos, uno obligatorio, El Taranto, y otro de libre elección dentro de los preseleccionados en las bases del concurso.

La inscripción podrá realizarse telefónicamente, a través del teléfono 615934070, en horario de 20,00 a 22,00 horas, o por correo electrónico, a la siguiente dirección 'p.flamencapya@hotmail.com', indicando nombre y apellidos, así como dirección y teléfono de contacto.

En relación con los premios, en la modalidad de cante, el primer galardonado recibirá 3.800 euros; el segundo, 2.200 euros; el tercero, 1.100 euros; el cuarto, 300 euros, y el quinto, 200 euros. En el apartado de baile, el primer seleccionado percibirá 2.700 euros y el segundo, 1.300 euros.