La Diputación de Córdoba aprueba un plan urgente de reparación de daños del temporal dotado de 1.100.000 euros

La Diputación de Córdoba ha aprobado una modificación de crédito que permitirá destinar 1.100.000 euros a la puesta en marcha de un plan urgente de reparación de daños ocasionados por el temporal, "una medida que nos permitirá poner a disposición de los ayuntamientos esta cuantía de manera inmediata".

Así lo ha afirmado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado del delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite, y del presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Antonio Martín, ha explicado que "la Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria, ha aprobado de manera provisional esta primera modificación de crédito del ejercicio de 2026".

Según Fuentes, "se trata de poner sobre la mesa 1.100.000 euros para hacer frente a actuaciones urgentes y de extrema necesidad en municipios afectados por las lluvias, cuyas incidencias afecten directamente a sus ciudadanos y ciudadanas. En definitiva, que los ayuntamientos dispongan de recursos para hacer frente a las infraestructuras dañadas por la situación meteorológica".

"Esta modificación de crédito se ampara en el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al tener que realizar gastos que no se pueden demorar a ejercicios posteriores y que no están previstos en el presupuestos", ha apostillado Fuentes.

Para el presidente de la Diputación de Córdoba, "una dotación que supone dar respuesta a la situación sobrevenida en los pueblos declarados como zona de emergencia, por parte del Consejo de Ministros, como consecuencia del tren de borrascas que ha afectado a nuestro territorio".

Fuentes ha hecho hincapié en que "lo sobrevenido de la situación permite la aplicación del artículo 177.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RDL 2/2004 de 5 de marzo, lo que supone la inmediata puesta a disposición de los recursos para los ayuntamientos, que podrán acceder a las ayudas antes de que acabe el mes de febrero".

En cuanto a los municipios que podrán acogerse a estas ayudas, el presidente de la Diputación ha indicado que "serán, por ejemplo, Puente Genil, por el talud que afecta a ocho viviendas y cuyos vecinos están desalojados; el talud de Iznájar, Castro del Río, a consecuencia de daños en un muro; Luque o la grieta de Benamejí".

Del mismo modo, ha continuado, "podemos hacer referencia a la localidad de Espejo y un muro que se desmorona; Valenzuela, Doña Mencía o Villaharta, todos ellos con escenarios bastantes urgentes en sus términos municipales como hemos podido comprobar".

El máximo responsable de la institución provincial ha señalado, además, que "en nuestros cálculos entra también el poder asistir a caminos estratégicos y que se encuentran gravemente dañados, de manera muy especial en la zona norte, con problemas de acceso a fincas ganaderas; en la zona de la ribera del río y en la zona de Priego de Córdoba, Iznájar y Rute".

Fuentes ha concluido poniendo el acento en que "esta cantidad de 1.100.000 euros, vendrá a paliar situaciones de extrema gravedad que afectan de manera directa a familias, siendo esencial que los recursos lleguen de manera inmediata y eficiente".