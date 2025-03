La Diputación de Córdoba atiende a más de 470 personas mayores dependientes con el proyecto 'Puerta a Puerta'

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Bienestar Social (IPBS) ha atendido a un total de 477 personas a través del proyecto europeo 'Puerta a Puerta', conformado por un equipo de 10 profesionales de la Psicología y la Educación Social, con el que ha estimulado cognitivamente a personas mayores dependientes de grado 1 en sus propios domicilios.

La delegada de Derechos Sociales y presidenta del IPBS, Irene Aguilera, ha recalcado en una nota que el objetivo de este proyecto, que se ha llevado a cabo en las zonas básicas de servicios sociales de La Carlota, Montoro, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa del Duque y Villaviciosa de Córdoba. "Es muy importante que esa estimulación cognitiva se lleve a esas casas, bien porque esos hogares no han tenido la iniciativa, bien porque físicamente no podían o porque no tenían costumbre", ha afirmado.

"El presupuesto del proyecto ha sido de 286.767,20 euros cofinanciado por los fondos Next Generation EU, a través del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se han destinado, principalmente, a la contratación de personal", ha apuntado Aguilera.

Cada usuario ha tenido una evaluación personalizada y realizada por el educador social y el psicólogo para establecer las necesidades y, a partir de ahí, se han propuesto el resto. Por su parte, el educador social del proyecto en Hinojosa del Duque, Bernardo Baena, ha explicado que "primero, se estable en qué día estamos y luego se trabaja la atención y el desarrollo cognitivo de la memoria".

"Finalmente, se trata de hacer algo más lúdico, que pueden ser las fichas o el dado e, incluso a veces, se reproduce música de su época y, a partir de ahí, comienza el trabajo". "Tratamos de centrar la sesión en un centro de interés suyo", ha explicado el educador social.

"Sería como un entrenamiento en el área del lenguaje para el vocabulario y la memoria, que le traen al recuerdo esa parte de la memoria", ha agregado la psicóloga Esther Toro, sobre el uso del dado, una de las herramientas con las que estimulaban el recuerdo.

INNOVACIÓN POR SITUACIÓN Y BENEFICIARIOS

'Puerta a Puerta' ha sido un proyecto pionero no sólo por llevar la estimulación cognitiva a los hogares, sino también por priorizar en la zona norte e involucrar en el proyecto a las personas cuidadoras.

En este sentido, Aguilera ha explicado que se han centrado en "municipios de la zona norte por el envejecimiento de la población y porque las circunstancias y características poblacionales hacen que sea una población que sale menos a la calle, que tiene menos vida social".

"La población en el norte de la provincia cada vez es mayor y la gente joven se va a la capital o al sur de la provincia. Y eso supone que las personas tengan una soledad no elegida", ha comentado el educador social en Hinojosa. De hecho, de las 477 personas atendidas, 40 son de Peñarroya-Pueblonuevo y 30 de Hinojosa del Duque.

Otro de los aspectos innovadores del proyecto es que hace partícipes a los cuidadores, pues "son unos usuarios indirectos a los que también atendemos", ya que "les damos pautas para llevar ellos mejor el cuidado y centrarse en lo positivo". "Para ellos el hecho de ver cómo trabaja su familiar y ver que va mejorando, poco a poco, y que se va encontrando mejor ya repercute directamente en ellos", ha explicado Baena.

De hecho, Maribel Sandoval, hija de Lina, ha calificado como "positivos" los cinco talleres que se han celebrado en la casa de su madre. "Cosas que yo creía que no recordaba y sí recordaba. Le hacía falta esa estimulación de que vengan a estimularle la memoria. Les ayuda a su mente, a estar pensando y se van esforzando", ha matizado.

Esther Toro, la psicóloga del proyecto en Hinojosa, ha apuntado a que tras esas cinco sesiones "sí se ven resultados, aunque son pocas sesiones tenían más manejo, más agilidad desde la primera sesión a la cuarta". Algo con lo que se muestra de acuerdo su compañero Baena quien ha recalcado que "los resultados a nivel cognitivo son difícilmente evaluables puesto que cinco sesiones son muy pocas para ver un cambio radical, pero sí que a nivel emocional y de autoestima sí que se observa en las cinco sesiones".