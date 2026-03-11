La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Pozoblanco impulsan la ampliación del polígono Dehesa Boyal II

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, informa sobre la ampliación del polígono Dehesa Boyal II. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Pozoblanco participarán en la ampliación del polígono Dehesa Boyal II para consolidar al municipio como el mayor polo industrial del norte de la provincia, de forma que sirva de impulso a una industria agroalimentaria "capaz de generar unas sinergias que alimentan a la economía y el bienestar de todos los pueblos de Los Pedroches".

Así lo ha manifestado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, en el transcurso de una reunión con los empresarios de la zona, en la que se ha evidenciado que "Pozoblanco es un polo de desarrollo de primer nivel, por lo que si este municipio crece, el norte de Córdoba es más fuerte. Por eso, este proyecto no es una opción, sino una prioridad estratégica irrenunciable para esta Diputación".

Fuentes ha señalado como uno de los objetivos de la institución provincial el de "identificar las areas estratégicas que actúan como auténticos polos de desarrollo en la provincia. De las siete zonas detectadas en toda Córdoba, Pozoblanco lidera con una fuerza excepcional la del norte provincial". Al respecto, ha añadido que "este liderazgo es fruto del esfuerzo de empresas de renombre internacional que han hecho de esta zona un referente de excelencia e innovación".

Se trata de una situación estratégica que "requiere poner en carga de manera inmediata mucho suelo industrial que necesita la comarca para ampliar el tejido productivo y la base tecnológica, es decir, implementar parcelas con buenos servicios para hacer otro tipo de actividades que no es solo las que están vinculadas a la ganadería".

Ahora, una vez agotado el suelo del polígono Dehesa Boyal I, la institución provincial promueve una ampliación en la superficie industrial "que abarca casi 569.000 m2 brutos (más de 332.000 m2 edificables) distribuidos en tres unidades de ejecución. Al integrar esta superficie con las actuales instalaciones de Covap y Dehesa Boyal I, se consolidará "un ecosistema industrial de 1,5 millones de m2, el mayor polo de desarrollo del norte de Córdoba", ha abundado Fuentes.

En este sentido, ha agregado que la "prioridad inmediata es la Unidad de Ejecución 1, con una superficie bruta de 246.000 m2 que, por sí sola, pondrá en el mercado más de 169.000 m2 de techo edificable". Pero no se busca "un polígono al uso", sino que se aspira "a poner los cimientos de un Parque Empresarial de vanguardia con una fachada comercial de 20.000 metros cuadrados hacia la carretera CO-6411 junto con una superficie 40.000 metros cuadrados destinados a espacios libres y zonas verdes".

Fuentes ha detallado que "esta primera fase de la ampliación del polígono industrial pozoalbense movilizará una inversión total de 11,8 millones de euros. Una vez concluida la fase de urbanización, una de sus características será la modulación flexible, de forma que podrá ofrecer desde parcelas reducidas para pymes y talleres hasta grandes superficies de 8.500 metros cuadrados con posibilidad de agrupación".

Por su parte, la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación, Marta Siles, ha hecho hincapié en la "participación de la empresa provincial Grupo Cinco en el impulso a un proyecto que da respuesta a una necesidad que demanda el sector empresarial y que tendrá una gran importancia en el desarrollo del municipio y la comarca en su conjunto".

Finalmente, el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha agradecido el apoyo de la Diputación a un proyecto que supondrá un impulso "al mayor parque de suelo industrial del norte de la provincia de Córdoba, un parque de futuro que será una importante fuente de generación de empleo".