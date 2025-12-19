La Diputación de Córdoba, CECO, UGT y CCOO se comprometen con el diálogo social al firmar los acuerdos de concertación

(Desde Izda.) Encarna Laguna, Salvador Fuentes, Antonio Díaz Y Marina Borrego, Tras La Firma. - EUROPA PRESS

El Salón de Plenos del Palacio de la Merced ha sido el escenario elegido este viernes para la firma de un nuevo acuerdo de concertación social entre la Diputación de Córdoba, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y los sindicatos UGT y CCOO, "una rúbrica que nos convierte en ejemplo de lealtad, responsabilidad y compromiso con la provincia".

Así lo ha afirmado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha remarcado que "hoy visibilizamos con este acto el trabajo que venimos desarrollando, una colaboración que realizamos de la mano de quienes mejor conocen las necesidades de nuestro mercado laboral y sus trabajadores y trabajadoras".

Según ha señalado Fuentes, "estos acuerdos suponen conectar con la realidad del mundo del trabajo y lo hacen desde la diversificación y la atención a los desafíos de futuro a los que se enfrenta nuestro territorio".

"La firma de estos convenios de colaboración con los agentes económicos y sociales de la provincia es la plasmación real del compromiso de esta Diputación con el empleo, la innovación, la vertebración y la igualdad de oportunidades", ha resaltado Fuentes.

El máximo responsable de la Diputación ha insistido en que "contamos con un importante número de empresas en nuestra provincia, más de 46.000, lo que significa que contamos con un tejido productivo relevante y, por ende, con empleo y progreso en nuestros municipios".

Fuentes ha remarcado "la necesidad de aprovechar las palancas de desarrollo que se abren para la provincia de la mano de la BLET (Base Logística del Ejército de Tierra), en las que la Formación Profesional tendrá mucho que decir y en cuyo proceso estará presente esta institución de la mano, una vez más, de nuestros agentes económicos y sociales".

"Destinamos ahora 240.000 euros al desarrollo de proyectos que vienen de la mano de CECO, UGT y CCOO, conscientes de la necesidad de dotar a los cordobeses de las herramientas para garantizar su acceso al mercado laboral", ha apostillado Fuentes.

Finalmente, el presidente de la institución provincial ha hecho hincapié en que "las personas son las que hacen las instituciones y hoy aquí nos encontramos con quienes dejan a un lado sus intereses propios para alcanzar acuerdos que redunden en el bienestar colectivo".

Por su parte, la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego, ha señalado que "gracias a este acuerdo venimos desarrollando el proyecto Juventud Formada e Informada, iniciativa que en su última edición llegó a más de 5.000 jóvenes de la provincia, con el objetivo de mejorar su acceso al mundo laboral".

Borrego ha mencionado el segundo de los proyectos que se desarrollan y que se denomina Objetivo Empleo, "una propuesta que busca facilitar la reincorporación de las personas desempleadas al mercado de trabajo. Por lo tanto, hoy es un día para sentirnos orgullosos y para evidenciar que somos un instrumento útil para nuestra sociedad".

Del mismo modo y por su parte, la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha detallado los objetivos del proyecto Despega 25, "una acción formativa en materia de manejo de drones que visita en cada edición una zona de la provincia y de la que cada año se benefician 20 jóvenes cordobeses".

Laguna ha insistido en "el éxito de esta apuesta, por su carácter novedoso y por las amplias posibilidades laborales que ofrece a quienes participan en el mismo edición tras edición".

Finalmente, el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha detallado el proyecto 'Posicionamiento Competitivo', cuyo objetivo es dotar a las personas desempleadas de herramientas para mejorar su empleabilidad; así como del proyecto 'Encuentros Empresariales de Excelencia', propuesta que persigue dar a conocer y generar sinergias entre proyectos empresariales exitosos.

Díaz ha concluido señalando la importancia del diálogo social para el progreso, "de ahí la importancia de actos como el que hoy celebramos y que complementa a otras acciones conjuntas que venimos desarrollando de la mano de la Diputación".