Diputación de Córdoba colabora con acciones de promoción de los sectores agroalimentario, artesanal y tecnológico

Archivo - El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero (dcha.), en una presentación de Iprodesal. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), ha dado a conocer algunos de los proyectos en los sectores agroalimentario, artesanal y tecnológico que se desarrollarán gracias a la Convocatoria de Subvenciones para Proyectos Promovidos por Entidades sin Ánimo de Lucro de Carácter Empresarial que Fomenten el Desarrollo Económico de los Municipios de la Provincia 'Iprodesal'.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha remarcado que "esta línea de ayudas contó en 2025 con un presupuesto de 200.000 euros y benefició a 21 entidades, abarcando el plazo de ejecución de los proyectos que recibieron subvención hasta finales de este año 2026".

Así, ha continuado, se han "sumado esfuerzos con Photofood España para trabajar en la difusión de los productos agroalimentarios cordobeses amparados en la marca 'Sabor a Córdoba' mediante distintas acciones de promoción en dicha aplicación".

En relación con este proyecto, Romero, ha señalado que se busca "promocionar los productos mediante varias acciones. Así, primero Photofood España va a desarrollar una campaña de captación de productores locales, y, posteriormente, se llevará a cabo una segunda campaña digital de difusión y promoción dirigida a los consumidores y orientada a la conversión, es decir, a que se adquieran y consuman los productos de la despensa cordobesa".

El también presidente de Iprodeco ha subrayado que "la colaboración con Photofood España contempla, también, la recopilación de datos sobre todas las acciones desarrolladas para analizar el posible impacto y ver si se ha conseguido captar a nuevos consumidores de productos locales o si se han afianzado los ya existentes".

Photofood España es una aplicación móvil de origen cordobés, creada por Ricardo Holgado, que funciona como un buscador de alimentos de kilómetro 0. La aplicación conecta directamente a productores locales (agricultores, ganaderos y artesanos) con consumidores y restaurantes que priorizan el comercio de cercanía.

ASOCIACIÓN DE MODA, DISEÑO Y ARTESANÍA DE CÓRDOBA

Del mismo modo, Iprodeco, a través de 'Iprodesal', ha colaborado con la Asociación de Moda, Diseño y Artesanía de Córdoba (Adamcor) para poner en marcha una guía de artesanos y artesanas de la provincia. Un trabajo que, según Romero, "ha supuesto la recopilación de información e imágenes para dar lugar a una publicación que será objeto de difusión en ferias de artesanía y moda".

El responsable de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación ha insistido en que "esta guía se llevará a iniciativas como Ars Olea en Castro del Río, la Feria de Artesanía de Montilla, la Feria de Moda de Palma del Río, Fuente Palmera de Moda o la Córdoba Fashion".

Finalmente, Romero ha dado a conocer el proyecto que se ha puesto en marcha con la Asociación de Gamers, Desarrolladores y Diseñadores, el 'Córdoba Tech Connect II: talento, innovación y futuro', una propuesta que, según el delegado provincial "conlleva el desarrollo de cinco 'workshops' en municipios de la provincia, a los que se sumará uno más en la capital, así como ponencias magistrales impartidas por empresas tecnológicas de referencia".