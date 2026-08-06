La Diputación de Córdoba colabora con la Asociación de Almazaras Industriales en promociones del AOVE de la provincia

Félix Romero, con la gerente de Almazaras Industriales, Macarena Sánchez. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), colabora con la Asociación de Almazaras Industriales de Córdoba, en el marco en la Convocatoria de Subvenciones para Proyectos Promovidos por Entidades sin Ánimo de Lucro de Carácter Empresarial que Fomenten el Desarrollo Económico de los Municipios de la Provincia, Iprodesal.

En relación con este acuerdo, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha señalado que "permitirá la puesta en marcha de seis acciones concretas que tendrán como objetivo poner en valor la singularidad de los aceites de oliva virgen extra cordobeses (AOVE)".

Así, según ha precisado Romero, "se realizarán catas de AOVE de distintas categorías comerciales, acompañadas de información sobre los procesos de elaboración, sus propiedades organolépticas o la importancia de la sostenibilidad medioambiental en su producción".

Se trata de "unas actividades que desarrollarán en el marco de la celebración de eventos laborales, como reuniones de empresa, congresos científicos o asambleas de organizaciones de diversa índole, y se presentan como actividades complementaria de cualquier evento que se celebre en nuestra provincia o fuera de ella", según ha matizado Romero.

El también presidente de Iprodeco ha hecho referencia a que "este acuerdo de colaboración con la Asociación de Almazaras Industriales es un ejemplo más de la apuesta que, bajo el paraguas de 'Sabor a Córdoba', venimos realizando por los AOVE de nuestra provincia".

Romero ha señalado que es "una apuesta por el aceite de oliva virgen extra que nos permite seguir siendo altavoz de la calidad y excelencia de la industria olivarera cordobesa, y de todo lo que este sector representa para nuestra tierra".