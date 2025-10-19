La Diputación de Córdoba contrata a siete técnicos para promover la alimentación sostenible en la provincia

La Diputación de Córdoba contrata a siete técnicos especializados en el marco del proyecto 'Córdoba Verde'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha iniciado una nueva fase en la ejecución del proyecto 'Córdoba Verde', que ha convertido a la provincia "en un territorio pionero a nivel estatal" al plantear de forma transversal una estrategia que incide en la "promoción de los sistemas alimentarios sostenibles" a través de la contratación de siete técnicos especialistas.

Según ha detallado la Diputación en una nota, se han formalizado siete contratos de personal técnico cuya labor consistirá en "promover una alimentación local desde una perspectiva sostenible" en cada una de las comarcas de la provincia durante 16 meses.

Al hilo, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, ha señalado que el personal contratado forma parte del "grupo mejor valorado dentro de los participantes en la formación especializada en alimentación sostenible" que se impartió durante los meses de mayo a julio y que finalizaron 26 personas.

Asimismo, el también presidente de Iprodeco ha explicado que las siete personas contratadas tendrán su sede laboral en las instalaciones de las mancomunidades y su trabajo "se centrará especialmente en fomentar la producción ecológica y el relevo generacional en el sector primario, en promocionar el comercio y consumo de alimentos cordobeses de temporada y en detectar y socializar oportunidades de emprendimiento relacionadas".

Al respecto, ha agregado que los siete contratados "plantearán diversas acciones de sensibilización, dinamizarán la creación de alianzas público-privadas para fortalecer el sector de la alimentación sostenible y darán visibilidad a multitud de proyectos cordobeses".

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO

La contratación de este personal técnico forma parte de la segunda fase del proyecto 'Córdoba Verde: Dinamización e Impulso de los Sistemas Agroalimentarios Sostenibles Territorializados', una iniciativa promovida por el Departamento de Programas Europeos de Diputación, IPRODECO y la cooperativa Taller Ecosocial Hábitat 4.

Esta contratación "viene a sumarse a los esfuerzos de Diputación por fijar población en nuestros municipios", y gracias al trabajo de este nuevo equipo técnico "seguiremos impulsando las pequeñas economías locales y poniendo de relieve sectores en expansión que aún no están en pleno desarrollo en nuestra provincia", ha añadido Romero.

La Diputación de Córdoba ha concretado que la primera fase de 'Córdoba Verde' pivotó en torno a la formación técnica a 26 personas en situación de desempleo a través de un curso semipresencial de 280 horas de duración y la participación de más de 50 ponentes expertos.

En concreto, este proyecto está cofinanciado por la Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del programa Empleaverde+ ejecutado con el Fondo Social Europeo+ en un grupo de subvenciones dedicado a la adquisición o mejora de competencias para la transición ecológica.