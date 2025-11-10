Diputación de Córdoba destaca el nuevo paso para "preparar nuestro talento" para las oportunidades que trae la BLET

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), en la foto de familia tras la presentación de la oferta de Formación Profesional vinculada a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). - Esther Lobato - Europa Press

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado este lunes en el acto de presentación del proyecto formativo singular vinculado a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), "un compromiso colectivo con el futuro de la provincia que nace de la colaboración de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y la institución provincial" para "preparar nuestro talento" para la futura BLET.

Así lo ha evidenciado Fuentes, quien ha recalcado que "hoy damos un paso más en el proyecto que se iniciaba con la firma de un protocolo y que se marcaba como propósito preparar el talento de nuestra provincia para las oportunidades que se abrirán con la BLET y con todo el ecosistema industrial, tecnológico y logístico que traerá consigo".

"No podemos olvidar que hablamos de una iniciativa que cuenta con una inversión global de 9,1 millones de euros para el periodo 2025-2027 y que supondrá la formación de más de 7.000 personas en 110 especialidades profesionales", ha remarcado Fuentes.

El principal responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que "el papel de la Diputación es el de tejer alianzas, conectar municipios, impulsar formación y retener talento. Un compromiso que viene a reforzar un proyecto que ejemplifica el auge de la Formación Dual en nuestro territorio".

Así, Fuentes ha resaltado que "se trata simplemente de acelerar la conexión entre la educación y el empleo; entre la formación y el desarrollo y de vincular estos conceptos a través de un mercado laboral de calidad que nos permita trabajar también en la fijación de la población al territorio".

"Desde la Diputación impulsamos, además, el Plan Director de Innovación Tecnológica Dual que ya ha reunido a 41 empresas y 20 centros formativos en torno a un mismo objetivo, conectar los procesos formativos con la realidad empresarial", ha apostillado Fuentes.

"De este modo, el proyecto que recientemente presentábamos en Dos Torres, con una inversión inicial de 130.000 euros, es el mejor ejemplo de cómo puede hacerse y cómo pueden obtenerse resultados reales", ha abundado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha concluido insistiendo en que "hoy la institución provincial reafirma su compromiso con la formación técnica como motor de progreso, con la colaboración institucional como fórmula de éxito y con la FP Dual como camino de oportunidades para los jóvenes de la provincia".