La Diputación de Córdoba destina 140.000 euros a sector vitivinícola Montilla-Moriles para paliar pérdidas por mildiu

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), junto al presidente del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, Javier Martín (segundo por la izda.). - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado este viernes una ayuda de 140.000 euros al sector vitivinícola Montilla-Moriles para paliar las pérdidas y daños provocados por el mildiu y las altas temperaturas, "ayuda que irá destinada a cubrir las cuotas de 2025 de viñedos y elaboradores del consejo regulador".

Así lo ha destacado Salvador Fuentes en una rueda de prensa en la que ha destacado que se trata de "un compromiso que afecta al cien por cien de los protagonistas de un sector que necesita ayudas urgentes de la Junta de Andalucía, de esta Diputación, pero también del Gobierno de España".

"Nuestro apoyo a los vinos del marco Montilla-Moriles se encaja dentro de nuestro marco competencial y con él venimos a intentar paliar la situación que atraviesa esta zona y que afecta a agricultores, cooperativas y bodegas, como consecuencia de las altas temperaturas y de los efectos del mildiu", ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia, además, a que "para que nos hagamos una idea de la envergadura de la problemática, durante los meses de mayo-junio la perspectiva de producción era de 34 millones de kilos y la cosecha ha dado un resultado de 18-19 millones de kilos".

Según ha comentado Fuentes, "las ayudas que anunciamos hoy, y que permitirán hacer frente a las cuotas del Consejo Regulador Montilla-Moriles, se suman a la campaña de promoción que venimos realizando de nuestros vinos en los partidos del Córdoba CF, una promoción en las pantallas led que tiene un alcance cercano a los 500.000 espectadores".

"Nuestra intención es mantener esta campaña hasta y durante la Navidad. Una iniciativa que ya hicimos con EnBarro y que haremos con el jamón pero que ahora centramos en los vinos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles", ha matizado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha afirmado que "esta acción promocional se completará, además, con campañas en medios de comunicación especializados que nos permitirá vender y promocionar de manera cualificada Montilla-Moriles".

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador, Javier Martín, ha agradecido "el esfuerzo que va a hacer la Diputación con nuestro sector y que llegará a los tres actores involucrados, agricultores, cooperativas y bodegas". Es una ayuda, ha añadido Martín, "que viene a paliar un año desastroso, con una cosecha un 32% inferior respecto a 2024, ejercicio que también fue malo. Si atendemos a la media de los últimos años, hablamos de una cosecha un 50% menor, todo ello consecuencia del mildiu provocado por las lluvias de primavera y por los 15 días de intenso calor vividos durante el mes de agosto".

"Agradecemos de primera mano, el apoyo inmediato y decidido de esta Diputación, un apoyo que va acompañado de compromisos cerrados e inmediatos que irán a los afectados", ha concluido Javier Martín.