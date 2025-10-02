La Diputación de Córdoba destina 170.000 euros a la mejora integral de la CP-95 'Ronda de Carcabuey'

CARCABUEY (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha destinado un total de 170.000 euros para la mejora integral de la vía CP-95 'Ronda de Carcabuey', cuyo proyecto ya se encuentra en proceso de licitación.

El responsable del área en la institución provincial, Andrés Lorite, ha indicado que "con este proyecto vamos a actuar en la mejora de un tramo de 700 metros que discurre en su totalidad por el casco urbano, lo que va a afectar directamente a la calidad de vida de los vecinos que van a poder contar con una ronda totalmente renovada".

Lorite ha explicado que "la institución provincial ya ha iniciado el proceso de licitación que permita la ejecución de esta obra, que se ha previsto que tendrá un plazo de tres meses desde que se inicien unos trabajos que, sin duda, tendrá una importante repercusión social por tratarse de una vía importante para el municipio".

Un proyecto, ha continuado, con el que "se va a proceder a la renovación de la totalidad del pavimento mediante la retirada del firme actual para lo que se realizará un proceso de fresado y, a continuación, extender una nueva capa de bituminosa en caliente".

El delegado Infraestructuras ha añadido que "al tratarse de una vía urbana también hemos contemplado una intervención en el acerado, de forma que se van a sustituir los tramos que estén más dañados y se realizará una reparación en el resto. Y todo ello se completa con la señalización vial tanto horizontal como vertical".

Como intervención complementaria a este proyecto, Lorite ha señalado que "con el material procedente del fresado de esta vía, ser va a acometer una pequeña actuación con la eliminación de un desnivel peligroso en la carretera CO-7209 de acceso a Carcabuey".

"Vamos a hacer lo posible para reducir al máximo las molestias de los vecinos durante la ejecución de las obras, pero entendemos que se trata de un proyecto que no solo va a mejorar la circulación en esta vía urbana, sino que además, vamos a contribuir a mejorar su seguridad", ha concluido Lorite.

La ejecución de este proyecto tiene como fin último alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Carcabuey, de forma que se pueda facilitar la permuta de la titularidad de la vía.