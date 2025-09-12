La Diputación de Córdoba destina 380.000 euros a mejorar red de saneamiento de Maruanas y Ronda de Tenerías de El Carpio

Presentación de la mejora de infraestructuras hidráulicas en la barriada de Maruanas y en la Ronda de Tenerías de El Carpio. - DIPUTACION DE CORDOBA

EL CARPIO (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba destinará cerca de 380.000 euros a la mejora de infraestructuras hidráulicas en la barriada de Maruanas y en la Ronda de Tenerías de El Carpio, dos actuaciones enmarcadas en la primera modificación del Plan Provincial de Obras de Infraestructura Hidráulicas 2024-2027.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por la alcaldesa en funciones, Vanesa Mariscal, ha visitado el municipio para informar de los detalles de ambas obras hidráulicas y de otros proyectos que contarán con el apoyo de la Diputación, como la rehabilitación del CEIP Ramón y Cajal.

Con respecto al estado de la red de saneamiento, Fuentes ha manifestado que "esta problemática viene de 2021, asumimos un problema cuando llegamos al gobierno y urgía actuar con prisa porque era una obra hidráulica necesaria". "Estamos haciendo un gran esfuerzo presupuestario para hacer políticas de agua porque es la prioridad de todos los ayuntamientos", ha aseverado.

Según ha expuesto el presidente, "asumimos estas obras con un presupuesto de alrededor de 380.000 euros y planteamos el tema del agua como algo estratégico que nos atañe a todos; los ayuntamientos se tienen que mentalizar también en lo que concierne al mantenimiento de las tuberías, depósitos, potabilizadoras, etc, porque el agua es vital para sacar adelante el consumo y la actividad ganadera, agraria e industrial".

En lo que concierne a Maruanas, Fuentes ha explicado que la solución que llevará a cabo Emproacsa es "una nueva estación de bombeo de aguas residuales, su acometida eléctrica y todos los permisos legales, nuevas conducciones tanto por gravedad como impulsión para conectar con el colector general de la depuradora de El Carpio y el paso de las tuberías bajo la vía del tren y bajo la A-306". "Se trata de un intervención compleja pero necesaria para garantizar que el agua fluya como debe", ha indicado.

La segunda actuación afectará a la Ronda de Tenerías, donde la red de saneamiento y abastecimiento están en mal estado por filtraciones, que provocan humedad en los sótanos de las viviendas, y también por la pérdida de calidad del agua debido a la acumulación de sedimentos y por su obsolescencia. La actuación consistirá en la renovación íntegra de estas tuberías conectándolas, además, con la red de la calle de la Fuente. De este modo, se soluciona de raíz un problema que afecta directamente a la vida diaria de las familias.

Además, Emproacsa comenzará en breve una actuación en la calle Ecce Homo para renovar 85 metros de tubería de abastecimiento en polietileno y 100 metros de tubería de saneamiento con la misma problemática de la calle Tenerías.

En definitiva, ha declarado el presidente provincial, "con estas obras en Maruanas y El Carpio cumplimos con nuestra deuda con El Carpio", a lo que ha agregado que "es una obra de sentido común, se planteó la necesidad porque los vecinos estaban hartos de esperar y nosotros ponemos ahora en carga".

Por su parte, Mariscal ha agradecido a la Diputación su compromiso e implicación y ha destacado la importancia que tienen estas iniciativas para los vecinos de El Carpio y Maruanas. Con respecto a la obra de Ronda de Tenerías, "va a empezar en breve, se ha trabajado desde el primer momento con nuestro presidente, ya tenemos la licitación y vamos a empezar ya las obras", ha comentado.

OBRAS DE REHABILITACIÓN CEIP RAMÓN Y CAJAL

Durante su visita al municipio, Fuentes ha anunciado una intervención que llevará a cabo la Diputación en el CEIP Ramón y Cajal por un importe superior a los 24.000 euros y un plazo de ejecución de un mes. La actuación contempla la limpieza, retejado parcial y adecuación de las cubiertas y canalones del colegio.

En concreto, la intervención en el colegio comprenderá la inspección y limpieza generalizada de cubiertas, la reparación y sustitución de las tejas dañadas, la limpieza y el arreglo de canalones y bajantes y la incorporación de todas las medidas de seguridad y salud necesarias en los trabajos de altura.

El presidente ha subrayado que "esta obra viene del sentido común, la necesidad y la urgencia". "Hablamos de niños que tienen que tener unos equipamientos dignos y por eso salimos al paso de una urgencia, hablamos de limpieza de tejados y de quitar humedades de un espacio que se dedica a la educación", ha apuntado.

"La idea es llevarnos esta obra a Navidad, pero ya tenemos el proyecto, tenemos que adjudicar la actuación y estar preparados para que a la vuelta de Reyes las humedades ya hayan desaparecido", ha afirmado, para resaltar que "es una obra requerida por el pueblo, con el que teníamos una deuda, y la Diputación presta un servicio de urgencia en un espacio que es sagrado".

Entretanto, Fuentes ha insistido en que "todo lo que sea mejorar la vida de la gente, de los niños, es una cuestión de consenso en la que todos tenemos que estar, por eso vamos a cumplir en tiempo y forma".