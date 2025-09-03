La Diputación de Córdoba destina 400.000 euros para instalar 46 contenedores soterrados en La Rambla

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, interviene ante los medios de comunicación. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), y el Ayuntamiento de La Rambla permitirá el soterramiento de 46 contenedores en la localidad, "intervención que contará con una inversión total de 400.200 euros".

Así lo ha explicado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien ha afirmado que "esta rúbrica conlleva la instalación de 23 contenedores soterrados de fracción orgánica y otros 23 destinados a la recogida de envases ligeros, una forma de gestión de residuos que, sin duda, contribuye a la imagen de limpieza en las calles de esta localidad".

"Damos cumplida cuenta, así, al compromiso adquirido por Epremasa con el municipio de La Rambla, dando un salto cualitativo importante en el servicio que veníamos prestando a los rambleños y rambleñas", ha manifestado Fuentes.

Para el máximo responsable de la institución provincial, "con la implantación de los soterrados daremos un enfoque más higiénico y saludable, además de cambiar la perspectiva del diseño urbanístico de esta localidad, sustituyendo los tradicionales contendedores de plástico por un sistema más moderno y competitivo".

Fuentes ha hecho referencia a que "de todos son conocidas las bondades que tienen las cápsulas de soterramiento y que suponen una mejora cualitativa en la gestión de Epremasa, de ahí la importancia de este acuerdo que hoy firmamos".

"En la Diputación contamos con dos empresas que juegan un papel esencial en el eje de cambio hacia una economía más sostenible y transformadora, aportando conceptos de servicio público más modernos, útiles y eficaces, hablamos del agua y de la recocida de residuos", ha apostillado Fuentes.

En torno a ellas, ha continuado, "vertebramos servicios esenciales que prestamos a nuestros municipios y lo hacemos con fórmulas que nos permiten atender al cambio climático, al mismo tiempo que mejoramos los servicios prestados a los cordobeses".

"Pero esta institución cuenta también con un servicio de bomberos eficaz, presta ayuda contable a los ayuntamientos, mejora carreteras y crea infraestructuras, y todo ello ofreciendo las mismas oportunidades a la ciudadanía con independencia del tamaño de su municipio", ha remarcado Fuentes.

Para concluir, el presidente de la institución provincial ha afirmado que "hoy toca poner en valor el trabajo que se realiza desde Epremasa, con su planta de Montalbán como referente. Vamos así a seguir apostando por una provincia verde y por servicios públicos más efectivos y eficientes".

Del mismo modo, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación y presidente de Epremasa, Andrés Lorite, ha señalado que "hoy damos cumplimiento al compromiso de llevar a cabo esta infraestructura de carácter medioambiental en La Rambla, en consonancia con el acuerdo adquirido con el Ayuntamiento".

Finalmente, el alcalde del municipio, Jorge Jiménez, ha afirmado que "este convenio supone cumplir con una demanda que veníamos planteando y que nos permitirá revertir algunas problemáticas generadas en el depósito de residuos en algunas zonas de la localidad, por lo que nos queda más que agradecer el trabajo y el compromiso de la Diputación con nuestros vecinos".