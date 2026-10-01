Diputación de Córdoba destina casi 300.000 euros a subvencionar proyectos de ahorro energético en el Alto Guadalquivir

La delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación y presidenta de la Agencia de la Energía de Córdoba, Tatiana Pozo, en su visita a Villa del Río. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

La delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación y presidenta de la Agencia de la Energía de Córdoba, Tatiana Pozo, se ha desplazado este jueves a la comarca del Alto Guadalquivir, en concreto a la localidad de Villa del Río, para conocer de cerca algunas de las actuaciones financiadas por el organismo provincial dentro de sus convocatorias de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética, energías renovables y reducción de emisiones de entidades locales, empresas, cooperativas y hogares del pensionista, a las que ha destinado cerca de 300.000 euros.

Durante su visita a la localidad, Pozo ha recordado que "la Agencia de la Energía ha subvencionado en la comarca proyectos por un valor total de 289.052 euros que suponen una inversión de 429.776 euros. Con estas ayudas buscamos impulsar un modelo energético más eficiente y sostenible en la provincia respaldando actuaciones que reduzcan el consumo y también el gasto".

"Estamos ayudando a mejorar la eficiencia de los edificios e instalaciones, incorporando energías renovables y disminuyendo las emisiones de CO2. Para ello, aunque nos dirigimos principalmente a las entidades locales, también hemos introducido líneas específicas para otros sectores como son empresas y cooperativas y centros residenciales para personas mayores", ha manifestado.

La presidenta de la Agencia de la Energía, acompañada por el alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha abundado en que "nuestro compromiso con el ahorro energético y con un modelo energético más sostenible se evidencia, también, en el incremento de los créditos asignados a las convocatorias".

Con respecto a las inversiones realizadas en Villa del Río gracias a las ayudas de la Agencia, la delegada de Energía en la Diputación ha explicado que "los proyectos que visitamos hoy alcanzan una inversión de 40.000 euros, de los que 30.000 euros se ha destinado al cambio de luminaria y 10.000 euros al Hogar del Pensionista".

Los proyectos que han obtenido financiación han supuesto la sustitución de iluminación a led en la avenida de los Lirios, la plaza de la Once y calles Soledad Arenales, Mariana Pineda y Dolores Ibárurri (Subvención 2024) y la sustitución de iluminación a led en las calles Ronda del Ferrocarril, Árbol del Amor, Grupos Escolares, Bloques Mopu, Estación y Avenida Rafael Castro (Subvención 2025). La Agencia de la Energía también ha subvencionado la sustitución de luminarias de vapor de sodio a led en la barriada Oleum, en el Recinto de San Isidro y en el paso elevado de la calle Lopera (Subvención 2026).

De igual modo, la presidenta de la Agencia se ha interesado por la subvención concedida al Hogar del Pensionista para ahorro y mejora de la eficiencia energética. Pozo ha comprobado in situ "cómo las ayudas mejoran las instalaciones tanto públicas como privadas de nuestros municipios".

PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN EL ALTO GUADALQUIVIR

También en el Alto Guadalquivir la Agencia de la Energía ha subvencionado en sus convocatorias de 2024, 2025 y 2026 proyectos en El Carpio. En concreto, la sustitución de una cristalera en el Ayuntamiento y de las carpinterías de ventanas y balcones en el Palacio Ducal. En Pedro Abad se concedió financiación para una instalación solar fotovoltaica en el Ayuntamiento, en Algallarín para la sustitución de radiadores por otros más eficientes en el colegio público y para una instalación solar fotovoltaica en la Casa Consistorial y en Adamuz para la instalación de placas solares en el Ayuntamiento y en el CEIP Sierra de Adamuz.

En Cañete de las Torres la Agencia ha financiado la mejora de la envolvente y la sustitución de carpinterías en la Residencia de Mayores San Miguel, una instalación fotovoltaica en el Punto Limpio Municipal y la mejora de la envolvente y sustitución de carpinterías en el Centro de Participación Activa

En lo que respecta a Bujalance, en las últimas tres convocatorias se subvencionaron los proyectos de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en el gimnasio municipal, el cambio a led del alumbrado, la instalación de un sistema de generación eléctrica para autoconsumo en la almazara Virgen del Voto, la sustitución de la caldera en el Hospital San Juan de Dios y la sustitución de luminarias interiores en varios edificios municipales.

Los proyectos que contaron con financiación provincial en el municipio de Montoro fueron la sustitución de la iluminación de la fachada del Museo del Aceite, una instalación fotovoltaica de autoconsumo trifásico, la ampliación de una instalación fv de 100 a 131 kW en la Aceitera de Montoro y la mejora de la envolvente del edificio de la Fundación Jesús Nazareno. Por último, en Villafranca se ha subvencionado una instalación fotovoltaica para autoconsumo colectivo en el Ayuntamiento y la biblioteca.