La Diputación de Córdoba destina más de 100.000 euros a la rehabilitación de la Casa de la Cultura de El Guijo

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, asiste al inicio de las obras de la rehabilitación de la Casa de la Cultura en El Guijo (Córdoba). - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, se ha desplazado al municipio de El Guijo (Córdoba) acompañado del alcalde, Jesús Fernández, para asistir al inicio de las obras de rehabilitación de la Casa de la Cultura que ha puesto en marcha la institución provincial.

Según ha informado la Diputación de Córdoba en una nota, Lorite ha indicado que este proyecto "va a permitir incorporar una serie de nuevos usos en la planta alta", lo que permitirá "instalar en esa zona el aula de la Biblioteca Municipal, la sala de informática del Guadalinfo con una capacidad de al menos diez puestos, y una sala de proyecciones", además de un "aseo adaptado para minusválidos" en esa misma zona.

"Iniciamos así una obra que va contar con un presupuesto de 108.631 euros, con cargo a los Planes Provinciales, que va a suponer agrupar en un único edificio, que es la Casa de la Cultura, todos estos servicios que en la actualidad se encuentran dispersos en distintos puntos del la localidad", ha añadido.

El delegado de Infraestructuras ha destacado que el diseño del proyecto parte del "concepto de la edificación original", motivo por el que los nuevos espacios que albergarán estos servicios se distribuyen "en tres estancias paralelas a la fachada con distintos tamaños en función de sus necesidades".

Lorite ha apuntado que esta rehabilitación "permitirá crear una franja central como distribuidor de las distintas estancias donde, además, se ubica la escalera de acceso y el aseo", y en la zona más próxima a la fachada "se instalará el Centro Guadalinfo y la sala de proyecciones", así como una biblioteca en la zona trasera.

Para el delegado de la institución provincial se trata de un proyecto que "va a suponer una mejora sustancial en la prestación de estos servicios de carácter cultural y social", lo que repercutirá en "una mejor calidad de vida de los vecinos", por unificar en un único espacio todos estos servicios y porque van a contar con unos "espacios modernos y adecuados a los usos".