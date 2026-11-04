Diputación de Córdoba firma un convenio para investigar tumores cerebrales liderado por investigadores del Imibic

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), en la firma del convenio. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico) permitirá investigar una nueva estrategia terapéutica contra el oligodendroglioma, un tipo de tumor cerebral mediante el desarrollo y la validación preclínica de fármacos dirigidos contra la diana molecular Mol-Oligo.

El acto, encabezado por el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha contado con la presencia del gerente de Fibico e Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic), Álvaro Granados; Raúl Miguel Luque, investigador principal del proyecto; Juan Solivera, responsable de la Unidad de Gestión Clínica de Neurocirugía del Hospital Reina Sofía, y de Manuel Menéndez y Rocío Hidalgo, miembros de la Asociación de Tumores Cerebrales Astuce.

Durante su intervención, Fuentes ha señalado que "esta rúbrica nos permite apoyar con 113.100 euros un proyecto de investigación muy concreto, liderado por el Imibic y el Hospital Reina Sofía, con el apoyo de la Universidad de Barcelona, y con una enorme relevancia sanitaria".

Para Fuentes, "esta colaboración es una de las líneas de trabajo de las que más orgullosos nos sentimos, porque significa ir más allá de una inversión económica, es apostar por la investigación y que el talento tenga oportunidades".

No se puede olvidar, ha continuado, que "invertir en investigación es hacerlo en salud y desarrollo para la provincia. Contar con un centro investigador más fuerte atrae financiación nacional e internacional, genera empleo cualificado, favorece nuevas colaboraciones y abre oportunidades de transferencia tecnológica y desarrollo empresarial".

"Estamos hablando, además, de una forma de diversificar nuestra economía y de situar a Córdoba en sectores de futuro. Porque cuando la Diputación colabora con el Imibic está contribuyendo a fortalecer un ecosistema científico que puede ofrecer grandes oportunidades a nuestra provincia", ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la Diputación ha hecho referencia, además, a que "sumamos recursos ante la identificación, por parte del equipo investigador del Imibic, de una posible diana molecular, denominada Mol-Ologo, un elemento que podría servir para actuar sobre células tumorales".

Según Fuentes, "el objetivo que se plantea en estos momentos es diseñar un compuesto capaz de bloquear esa diana y comprobar si puede frenar el crecimiento tumoral. Para ello, se realizarán ensayos de laboratorio, estudios con cultivos celulares y muestras de pacientes, organoides y modelos experimentales".

Este proceso, ha añadido, "se encuentra en una fase de investigación preclínica, de ahí la importancia de apoyar los primeros pasos, porque podemos encontrarnos ante un avance que puede cambiar la vida de muchas personas en el futuro".

"Esta colaboración es una muestra más de nuestro compromiso con el trabajo que se viene realizando desde el Imibic. Y es que ya venimos prestando nuestro apoyo a la Unidad de Ensayos Clínicos de Terapias Avanzadas y a través del programa I+D Talent, gracias al cual 14 personas se han incorporado al sistema de investigación biomédica mediante becas de formación", ha concluido Fuentes.

Por su parte, el gerente de Fibico, Álvaro Granados, ha señalado que "esta ayuda viene a refrendar el apoyo institucional que desde la Diputación se está recibiendo, poniendo en valor la investigación como un pilar fundamental de desarrollo social y económico de Córdoba".

Granados ha insistido en que "la colaboración entre instituciones, así como con el sector privado, es fundamental para consolidar esta actividad y poder seguir avanzando, y así ofrecer a la sociedad acceso a la innovación en el ámbito sanitario".

Finalmente, Raúl Miguel Luque, investigador principal del proyecto, ha explicado que "este convenio nos va a permitir, después de muchas investigaciones en la patología tumoral como es el oligodedroglioma, diseñar un fármaco para realizar un ensayo clínico en estos pacientes que ahora mismo no tienen ningún tipo de terapia que pueda curarlos, algo que repercutirá, sin duda alguna, en la sociedad".