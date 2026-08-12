La Diputación de Córdoba fomenta el envejecimiento activo en Peñarroya con una nueva edición de actividades acuáticas

Irene Aguilera (centro), durante su visita en Peñarroya al taller de 'Actividades Acuáticas para Personas Mayores'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha puesto en marcha una nueva edición del taller de 'Actividades Acuáticas para Personas Mayores', una iniciativa enmarcada en el Programa de Envejecimiento Activo, que se desarrolla en la Piscina Municipal de Peñarroya-Pueblonuevo, con la intención de promover hábitos saludables entre los mayores de la provincia de Córdoba.

Este programa, consolidado en el municipio desde el año 2005, "cuenta con una excelente aceptación y se ha convertido en una de las actividades más demandadas por la población mayor", según ha detallado la delegada de Derechos Sociales de la Diputación, Irene Aguilera, quien ha añadido que "el objetivo general es promover el envejecimiento activo a través de la actividad física en el medio acuático, lo que favorece la autonomía personal, la salud y el bienestar general de los participantes".

Esta actividad, que se desarrolla durante los meses verano y cuenta con un total de 250 participantes distribuidos en dos turnos semanales, los lunes y miércoles o los martes y jueves, está dirigida a personas mayores de 65 años, personas con discapacidad pertenecientes a entidades como Futuro Singular y PRODE o usuarios atendidos por el servicio de Salud Mental de Peñarroya-Pueblonuevo, previa autorización.

Aguilera ha explicado que "esta iniciativa, que cuenta con importantes beneficios para la salud, tiene una hora de duración y está dirigida por personal especializado en cuya metodología incluye ejercicios de movilidad, calentamiento, fortalecimiento muscular, coordinación y resistencia cardiovascular".

En este sentido, la delegada ha puesto el acento en los beneficios de desarrollar actividades deportivas en el medio acuático, lo que le permite a los mayores realizar movimientos con menor impacto sobre las articulaciones, garantizando una práctica segura y eficaz que reduce el riesgo de lesiones.

"Además de los beneficios físicos, como la mejora de la flexibilidad y el equilibrio, el taller tiene un importante componente social, ya que está orientado a fomentar la socialización y prevenir el aislamiento de estas personas", ha señalado la también presidenta del IPBS.

Esta actividad, que permite dar continuidad al trabajo realizado durante el resto del año en el 'Taller de Gimnasia de Mantenimiento', está financiada íntegramente por el IPBS con la colaboración del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.

El consistorio peñarriblense es el encargado de facilitar un socorrista para garantizar la seguridad de los numerosos participantes, y la Asociación Club Municipal de Pensionistas 'El Jardín' se encarga de la difusión y gestión de las inscripciones.

"La evaluación del programa se lleva a cabo de forma continua mediante registros de asistencia y valoraciones del grado de satisfacción de las personas participantes, asegurando así la calidad y mejora constante de este servicio público", ha concluido Aguilera.