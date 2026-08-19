La Diputación de Córdoba formaliza la cesión de suelo con nueve ayuntamientos para construir 35 VPO

Fuentes (al fondo, centro), interviene durante la rúbrica de los acuerdos de cesión de suelo para VPO con nueve ayuntamientos de la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba continúa avanzando en el desarrollo de un parque público de viviendas protegidas en régimen de alquiler mediante la incorporación de parcelas de suelo urbano cedidas por un total de nueve ayuntamientos de la provincia, "lo que permitirá poner en carga 35 nuevas viviendas".

Así lo ha destacado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda, Marta Siles, y los alcaldes de esos nueve ayuntamientos, ha firmado la formalización de la escritura pública que sustenta dichas cesiones.

Salvador Fuentes ha detallado que "esta rúbrica es un paso necesario para que la Diputación continúe impulsando las nuevas promociones de vivienda protegida en los municipios firmantes".

De este modo, ha subrayado que desde la Diputación colaboran con los ayuntamientos de la provincia "para poner suelo público a disposición de una política de vivienda orientada a ampliar la oferta de viviendas protegidas en régimen de alquiler en la provincia".

"Esta firma supondrá la puesta en carga de tres viviendas en Aguilar de la Frontera, tres en Dos Torres, una en El Viso, tres en Fuente Carreteros, tres en Fuente Palmera, siete en Hornachuelos, cinco en Iznájar, cuatro en La Carlota y seis en Posadas", según ha precisado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha recordado que "estas actuaciones se integran en el Programa de Inversiones para la Promoción de Viviendas Protegidas en Alquiler 2023-2026, iniciativa dotada con 5,5 millones de euros y que permitirá construir 46 viviendas en once localidades de la provincia".

Fuentes ha hecho hincapié en la importancia de este tipo de acciones, "para seguir avanzando de nuestro objetivo de fijar la población a nuestro entorno más rural y facilitar el acceso a una vivienda asequible".

Con esta firma, ha concluido, "reforzamos nuestra cooperación con nuestros pueblos, al mismo tiempo que avanzamos en una estrategia provincial para la creación de un parque de vivienda protegida que permita atender las necesidades residenciales que se nos plantean desde nuestros pueblos".